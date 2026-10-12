Andoni Iraola akui Liverpool kalah setelah kartu merah Gravenberch

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Andoni Iraola menyebut timnya kalah setelah keputusan wasit Chris Kavanagh yang memberikan kartu merah kepada Ryan Gravenberch.

The Reds Liverpool dipermalukan 0-3 oleh Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2026/27 di Stadion Anfield pada Minggu (11/10).

Andoni Iraola menilai jalannya pertandingan berubah drastis setelah gelandang asal Belanda itu diusir dari lapangan.

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“Saya rasa analisisnya cukup jelas. Kami memainkan dua pertandingan yang berbeda: satu sebelum kartu merah dan satu lagi setelahnya hingga pertandingan berakhir," papar Andoni Iraola.

"Menurut saya, kami merupakan tim yang lebih baik selama 62 menit pertama sebelum kartu merah. Setelah itu, mereka jelas lebih baik daripada kami dan mencetak gol,” kata Iraola yang dilansir laman resmi klub dikutip dari Antara.

Pertandingan di Anfield tersebut berlangsung relatif seimbang sebelum Gravenberch menerima kartu kuning kedua akibat pelanggaran terhadap Jeremy Doku.

Sebelumnya, dia telah mendapat kartu kuning setelah melakukan pelanggaran terhadap Elliot Anderson.

Keputusan tersebut menjadi titik balik pertandingan.