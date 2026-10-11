Papan Ikonik Liverpool “This Is Anfield” Kembali, Dibeli Keluarga Bill Shankly

Papan ikonik This Is Anfield kembali ke Merseyside setelah dua dekade. Keluarga Bill Shankly membelinya dan memajangnya dekat stadion. (Dok. Evening Standard)
JawaPos.com - Setelah dua dekade, papan ikonik bertuliskan “This Is Anfield” akhirnya kembali ke Merseyside. Papan yang lekat dengan identitas Liverpool FC itu dibeli keluarga mantan pelatih legendaris The Reds, Bill Shankly.
Papan tersebut dikenal sebagai salah satu simbol paling bersejarah di Anfield. Selama bertahun-tahun, benda itu tergantung di atas terowongan yang dilalui para pemain sebelum memasuki lapangan.
Keluarga Shankly membeli papan tersebut dari Ronald Wilson, mantan pemain junior Liverpool. Setelah dibeli, papan itu sempat dipasang oleh keluarga Wilson di sebuah hotel di Isle of Man.
Kini, papan bersejarah tersebut dipajang di ARC Hotel, Anfield, yang lokasinya tidak jauh dari Stadion Anfield.
Kembalinya papan “This Is Anfield” menjadi momen istimewa bagi keluarga Shankly.
Mereka menganggap benda tersebut memiliki hubungan kuat dengan sejarah dan identitas klub.
“Kami bangga bisa membawa papan itu kembali ke Anfield, meski di tempat kami,” ungkap Karena Gill, cucu perempuan Shankly, dikutip dari BBC Sport.
Christopher Carline, cucu Shankly lainnya, juga menilai papan tersebut memiliki arti penting dalam kisah yang berkembang di kalangan pendukung Liverpool.
Menurut Carline, papan itu merupakan bagian dari fondasi cerita rakyat yang menyelimuti Anfield.
Selama ini, tulisan “This Is Anfield” identik dengan kebanggaan tuan rumah sekaligus tekanan psikologis bagi tim tamu.
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