Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.45 WIB

Papan Ikonik Liverpool “This Is Anfield” Kembali, Dibeli Keluarga Bill Shankly

Papan ikonik This Is Anfield kembali ke Merseyside setelah dua dekade. Keluarga Bill Shankly membelinya dan memajangnya dekat stadion. (Dok. Evening Standard) - Image

Papan ikonik This Is Anfield kembali ke Merseyside setelah dua dekade. Keluarga Bill Shankly membelinya dan memajangnya dekat stadion. (Dok. Evening Standard)

JawaPos.com - Setelah dua dekade, papan ikonik bertuliskan “This Is Anfield” akhirnya kembali ke Merseyside. Papan yang lekat dengan identitas Liverpool FC itu dibeli keluarga mantan pelatih legendaris The Reds, Bill Shankly.

Papan tersebut dikenal sebagai salah satu simbol paling bersejarah di Anfield. Selama bertahun-tahun, benda itu tergantung di atas terowongan yang dilalui para pemain sebelum memasuki lapangan.

Keluarga Shankly membeli papan tersebut dari Ronald Wilson, mantan pemain junior Liverpool. Setelah dibeli, papan itu sempat dipasang oleh keluarga Wilson di sebuah hotel di Isle of Man.

Kini, papan bersejarah tersebut dipajang di ARC Hotel, Anfield, yang lokasinya tidak jauh dari Stadion Anfield.

Bangga Bawa Pulang Sejarah Anfield

Kembalinya papan “This Is Anfield” menjadi momen istimewa bagi keluarga Shankly.

Mereka menganggap benda tersebut memiliki hubungan kuat dengan sejarah dan identitas klub.

“Kami bangga bisa membawa papan itu kembali ke Anfield, meski di tempat kami,” ungkap Karena Gill, cucu perempuan Shankly, dikutip dari BBC Sport.

Christopher Carline, cucu Shankly lainnya, juga menilai papan tersebut memiliki arti penting dalam kisah yang berkembang di kalangan pendukung Liverpool.

Menurut Carline, papan itu merupakan bagian dari fondasi cerita rakyat yang menyelimuti Anfield.

Selama ini, tulisan “This Is Anfield” identik dengan kebanggaan tuan rumah sekaligus tekanan psikologis bagi tim tamu.

Editor: Hendra
Ikuti kami di Google
Sumber: Jawa Pos Koran
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Como vs AS Roma: Fabregas Siapkan Taktik Subbuteo

Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.30 WIB

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Manchester City: Saatnya Akhiri Ejekan Enam Jari - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Liverpool vs Manchester City: Saatnya Akhiri Ejekan Enam Jari

Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.27 WIB

Prediksi Skor PEC Zwolle vs Cambuur: Yellow-Blues Siap Perpanjang Derita Tuan Rumah - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor PEC Zwolle vs Cambuur: Yellow-Blues Siap Perpanjang Derita Tuan Rumah

Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore