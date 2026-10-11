Prediksi Skor Liverpool vs Manchester City: Mampukah The Reds Hentikan Rekor Sempurna Tim Tamu?

JawaPos.com - Liverpool akan menghadapi Manchester City pada pekan keenam Premier League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Anfield, Minggu (11/10/2026) pukul 22.30 WIB ini diperkirakan berjalan sengit karena kedua tim memiliki kepentingan besar dalam persaingan papan atas Liga Inggris.

Manchester City datang dengan modal sempurna setelah memenangkan lima pertandingan pertama musim ini.

Sebaliknya, Liverpool masih berusaha menjaga konsistensi setelah mengawali kompetisi dengan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Meski memiliki catatan berbeda, The Reds tetap berpeluang memberikan perlawanan, terutama karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

Pertandingan ini juga menjadi kesempatan bagi Liverpool untuk memperbaiki catatan pertemuan melawan Manchester City.

Pada musim 2025/2026, The Reds selalu kalah dalam tiga duel menghadapi tim asal Manchester tersebut.

Karena itu, kemenangan di Anfield akan menjadi hasil penting bagi Liverpool, baik untuk menjaga persaingan di klasemen maupun meningkatkan kepercayaan diri tim.