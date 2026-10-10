Jelang Liverpool vs Manchester City: Alexander Isak-Cody Gakpo Dipastikan Absen

Alexander Isak dipastikan absen saat Liverpool menjamu Manchester City di Anfield. (Dok/Liverpool)
JawaPos.com - Alexander Isak dan Cody Gakpo dipastikan absen membela Liverpool jelang duel lawan Manchester City dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027.
Kedua penyerang tersebut absen akibat cedera saat membela tim nasional masing-masing di UEFA Nations League.
“Alex dan Cody tidak akan bermain. Mereka belum siap,” kata manajer Liverpool, Andoni Iraola, dikutip dari The Athletic pada Sabtu.
Iraola mengaku berharap tidak ada kabar buruk dari tim medis, tetapi Liverpool harus menerima kenyataan kehilangan kedua pemain tersebut. Isak mengalami cedera otot paha, sedangkan Gakpo bermasalah dengan engkel setelah mendapat tekel keras.
“Sebagai pelatih, Anda selalu menunggu dan berharap tidak ada kabar buruk dari tim dokter. Kami tidak beruntung dengan Alex dan Cody,” ujar Iraola.
Meski demikian, Iraola memastikan cedera kedua pemain tersebut tidak diperkirakan membuat mereka absen dalam waktu lama.
“Cody mengalami cedera engkel. Dia pernah mengalami masalah serupa beberapa kali sepanjang kariernya dan sekarang tinggal bagaimana dia mengatasi rasa sakitnya. Dia mendapat tekel keras. Alex mengalami cedera otot ringan. Tidak ada satu pun dari mereka yang akan absen lama,” jelasnya.
Kehilangan Isak dan Gakpo menjadi kerugian besar bagi Liverpool menjelang pertandingan melawan Manchester City di Anfield, Minggu (11/10) malam WIB.
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