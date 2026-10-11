Gabriel Jesus Ingin Terus Cetak Gol Usai Barcelona Bungkam Getafe 

Gabriel Jesus setelah cetak gol untuk Barcelona kalahkan Getafe. (Dok. Gabriel Jesus)
JawaPos.com - Gabriel Jesus ingin terus mencetak gol setelah Barcelona menang lawan Getafe di Liga Spanyol pekan kedelapan. Laga yang berakhir dengan skor 3-0 tersebut dimainkan di Camp Nou, Sabtu (10/10/2026).
Satu gol berhasil disumbangkan Gabriel Jesus pada menit ke-30. Dia merasa nyaman bermain dengan rekan setimnya yang membuatnya menjadi lebih mudah mencetak gol.
"Berada di Barca adalah mimpi yang menjadi kenyataan bagi saya, saya sudah mengatakannya beberapa kali. Bermain dengan para pemain ini juga sangat mudah: mereka semua bermain sangat baik dan selalu menguasai bola. Itu membuat saya, sebagai seorang striker, jauh lebih mudah untuk mendapatkan peluang mencetak gol, dan saya siap mencetak gol," kata Gabriel Jesus kepada DAZN yang dikutip Mundo Deportivo, Minggu (11/10/2026).
Penyerang timnas Brasil tersebut menilai Hansi Flick banyak memberikan kepercayaan diri kepada pemain. Selain itu, Jesus merindukan Raphinha yang harus absen karena cedera paha.
"Saya pikir Flick memberikan banyak kepercayaan diri kepada semua pemain. Kami bermain sangat baik. Kami akan memiliki peluang, dan ketika kami berada di dalam kotak penalti, kami harus mencetak gol. Saya berharap Raphinha cepat pulih karena tim sangat merindukannya," jelas Jesus.
Mencetak banyak gol bukanlah masalah bagi Gabriel Jesus. Pemain 29 tahun tersebut berharap bisa terus mencetak gol dan membawa Barcelona memenangkan gelar.
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"Sejujurnya, saya pernah bermain di tim yang mencetak banyak gol, dan sekarang saya berada di tim yang juga mencetak banyak gol. Semoga kami terus mencetak gol sehingga kami bisa memenangkan pertandingan dan, di akhir musim, memenangkan gelar, yang merupakan hal terpenting," pungkas Gabriel Jesus.
Pada laga melawan Getafe, Jesus bermain sebagai starter. Melansir Fotmob, dia melepaskan dua tendangan yang salah satunya menjadi gol dan punya enam sentuhan di kotak penalti lawan.
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