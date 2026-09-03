Drama Proses Transfer Gabriel Jesus ke Barcelona Hampir Kelewatan Deadline

Gabriel Jesus (Bein Sports)
JawaPos.com – Barcelona mengalami drama menegangkan pada hari terakhir bursa transfer setelah harus menunggu hingga menit-menit akhir untuk mendaftarkan Gabriel Jesus ke LaLiga.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (2/9), Klub asal Catalunya tersebut sebelumnya telah menyelesaikan transfer penyerang asal Brasil itu dari Arsenal dengan nilai EUR 10 juta atau sekitar Rp190 miliar, ditambah sejumlah bonus.
Namun, proses administrasi baru rampung dan nama Gabriel Jesus resmi masuk dalam daftar pemain LaLiga hanya 15 menit sebelum jendela transfer ditutup.
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Konfirmasi pendaftaran Gabriel Jesus akhirnya muncul melalui situs resmi LaLiga, sekaligus mengakhiri ketegangan yang dialami Barcelona sepanjang hari.
Penyerang berusia 29 tahun itu telah menjalani tes medis, menandatangani kontrak berdurasi tiga tahun, serta mengikuti sejumlah agenda klub sebelum menunggu proses pendaftaran diselesaikan.
Keberhasilan tersebut membuat Barcelona terhindar dari situasi memalukan yang dapat terjadi apabila pemain barunya gagal didaftarkan sebelum batas waktu.
Dengan proses pendaftaran yang telah selesai, pelatih Hansi Flick kini dapat memasukkan Gabriel Jesus ke dalam skuad Barcelona.
Striker asal Brasil itu berpeluang menjalani debut saat Barcelona menghadapi Valencia di Mestalla pada pertandingan berikutnya dan akan mengenakan nomor punggung 9.
Kedatangannya diharapkan menambah kekuatan lini serang Barcelona sekaligus memberikan Flick lebih banyak pilihan dalam meracik strategi.
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Jawa Pos
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