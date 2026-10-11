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Andre Rizal Hanafi
Senin, 12 Oktober 2026 | 01.50 WIB

Prediksi Skor Hull City vs Everton Liga Inggris: The Toffees Dibayangi Isu Penjualan Klub

Everton berpeluang kalahkan Ipswich Town di lanjutan Liga Inggris. (Everton) - Image

Everton berpeluang kalahkan Ipswich Town di lanjutan Liga Inggris. (Everton)

JawaPos.com - Everton akan menghadapi Hull City dalam lanjutan Liga Inggris pada Minggu, 11 Oktober 2026.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion MKM pukul 20.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di klasemen sekaligus menjaga momentum pada awal musim.

Everton datang dengan modal cukup baik setelah melewati lima pertandingan tanpa kekalahan.

Tim asuhan David Moyes tersebut mengumpulkan sembilan poin dari dua kemenangan dan tiga hasil imbang. Catatan itu menempatkan The Toffees di posisi kedelapan klasemen sementara.

Sementara itu, Hull City berada tepat di bawah Everton dengan koleksi delapan poin.

Selisih satu angka membuat pertandingan ini cukup penting bagi tuan rumah.

Kemenangan akan membuka peluang bagi Hull untuk menyalip Everton, sekaligus mengakhiri periode tanpa kemenangan yang mereka alami dalam tiga pertandingan terakhir.

Meski Everton memiliki catatan lebih konsisten, Hull tidak bisa dianggap sebagai lawan yang mudah.

Dukungan suporter di Stadion MKM berpotensi menjadi modal tambahan bagi tim besutan Sergej Jakirovic untuk merepotkan tim tamu.

Editor: Banu Adikara
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