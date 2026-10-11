Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest: Tuan Rumah Dibayangi Rekor Buruk!

JawaPos.com - Nottingham Forest akan bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Liga Inggris 2026/2027.

Pertandingan pekan keenam ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Selhurst Park, London, Minggu (11/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Duel ini menarik perhatian karena menjadi momen kembalinya Oliver Glasner ke Selhurst Park.

Kali ini, pelatih tersebut datang bukan untuk memimpin Crystal Palace, melainkan sebagai nakhoda Nottingham Forest yang akan berusaha membawa timnya mencuri poin dari mantan klubnya.

Pertandingan diperkirakan berlangsung ketat karena kedua kesebelasan sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Setelah menjalani lima pertandingan liga, Crystal Palace dan Nottingham Forest baru mengoleksi satu kemenangan.

Crystal Palace berada di peringkat ke-15 dengan empat poin, sedangkan Nottingham Forest menempati posisi ke-13 dengan lima poin.

Selisih satu angka membuat pertandingan ini penting bagi kedua tim untuk menjauh dari papan bawah klasemen.