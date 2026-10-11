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Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 11 Oktober 2026 | 17.02 WIB

Prediksi Skor Crystal Palace vs Nottingham Forest: The Tricky Trees Siap Curi Poin di Selhurst Park

Duel Crystal Palace kontra Nottingham Forest di Selhurst Park diprediksi berlangsung ketat dengan peluang berakhir imbang 1-1. (Nottingham Forest) - Image

Duel Crystal Palace kontra Nottingham Forest di Selhurst Park diprediksi berlangsung ketat dengan peluang berakhir imbang 1-1. (Nottingham Forest)

JawaPos.com — Nottingham Forest diprediksi mampu mencuri satu poin saat bertandang ke markas Crystal Palace dalam lanjutan Premier League 2026/2027 di Selhurst Park, Minggu (11/10/2026) pukul 20.00 WIB.

Duel kedua tim diperkirakan berlangsung ketat setelah sama-sama kesulitan menjaga konsistensi pada lima pertandingan awal kompetisi kasta tertinggi Liga Inggris tersebut.

Crystal Palace dan Nottingham Forest sama-sama memburu kemenangan kedua di Premier League musim ini setelah melewati jeda internasional selama tiga pekan yang membentang dari September hingga Oktober.

Berdasarkan catatan pertemuan terakhir, pertandingan ini berpeluang kembali berakhir imbang 1-1 seperti tiga pertemuan liga sebelumnya.

Crystal Palace memasuki pertandingan dengan modal positif di kompetisi piala, tetapi performa mereka di liga masih jauh dari memuaskan.

Sementara itu, Nottingham Forest memiliki catatan tandang yang cukup menjanjikan meski belum mampu menunjukkan ketajaman konsisten ketika bermain di kandang sendiri.

Perbedaan performa tersebut membuat laga di Selhurst Park menarik untuk dicermati.

Crystal Palace membutuhkan kemenangan di hadapan pendukungnya, sedangkan Nottingham Forest berpeluang memanfaatkan rapuhnya pertahanan tuan rumah untuk membawa pulang poin.

Crystal Palace Masih Kesulitan Menjaga Konsistensi

Crystal Palace belum mampu menemukan kestabilan permainan di Premier League 2026/2027 meski tampil menjanjikan di kompetisi piala.

Editor: Edi Yulianto
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