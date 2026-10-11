Justin Hubner Jadi Bek Kiri, Fortuna Sittard Ditahan Imbang FC Twente

Justin Hubner bermain sebagai bek kiri di laga imbang Fortuna Sittard lawan FC Twente. (Dok. Fortuna Sittard)
JawaPos.com - Justin Hubner bermain sebagai bek kiri saat Fortuna Sittard ditahan imbang FC Twente di pekan kedelapan Liga Belanda.
Laga yang berakhir dengan skor 1-1 tersebut dimainkan di Fortuna Sittard Stadion, Minggu (11/10).
Pemain Timnas Indonesia tersebut tetap menjadi starter di lini belakang Fortuna Sittard.
Absennya Jasper Dahlhaus membuat Justin Hubner bermain sebagai bek kiri.
Meski tidak bermain di posisi aslinya, Justin Hubner tetap menunjukkan performa apiknya sebagai bek kiri.
Melansir Fotmob, dia mendapatkan rating 7,1 atas performanya di lini belakang.
Secara statistik bertahan, Hubner menunjukkan permainan yang tangguh.
Bek 23 tahun tersebut mencatatkan sembilan aksi bertahan dengan melakukan tujuh sapuan, satu blok, dan satu intersepsi selama bermain 90 menit.
Tentu, menjadi bek kiri menuntut Hubner membantu serangan Fortuna Sittard.
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Jawa Pos
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