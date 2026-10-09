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Moch. Rizky Pratama Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 15.10 WIB

Prediksi Skor PSV Eindhoven vs Heerenveen di Liga Belanda: Boeren Borong 4 Gol di Philips Stadion

PSV Eindhoven membidik kemenangan atas Heerenveen di Philips Stadion untuk bangkit setelah kekalahan dari FC Twente pada lanjutan Eredivisie 2026/2027. (PSV) - Image

PSV Eindhoven membidik kemenangan atas Heerenveen di Philips Stadion untuk bangkit setelah kekalahan dari FC Twente pada lanjutan Eredivisie 2026/2027. (PSV)

JawaPos.com — PSV Eindhoven diprediksi menang 4-1 atas Heerenveen pada lanjutan Liga Belanda 2026/2027 di Philips Stadion, Jumat, setelah kompetisi terhenti selama 18 hari akibat agenda internasional.

Sang juara bertahan membutuhkan kemenangan untuk bangkit dari kekalahan pertama di liga sekaligus menjaga peluang kembali ke puncak klasemen Eredivisie.

Laga ini menjadi ujian penting bagi PSV Eindhoven setelah tren positif mereka terhenti saat bertandang ke markas FC Twente pada 20 September lalu.

Sementara itu, Heerenveen datang dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah membantai Sparta Rotterdam empat gol tanpa balas pada pertandingan terakhir.

PSV Eindhoven memang lebih diunggulkan berkat kualitas skuad dan rekor pertemuan yang berpihak kepada mereka, tetapi persoalan pertahanan bisa menjadi celah bagi tim tamu.

Apalagi, Heerenveen mulai menemukan momentum setelah melewati periode sulit pada awal musim.

PSV Eindhoven sebelumnya mencatatkan lima kemenangan beruntun di Eredivisie sebelum tumbang 2-3 dari FC Twente di De Grolsch Veste.

Kekalahan tersebut sekaligus memutus delapan kemenangan beruntun mereka di semua kompetisi.

Hasil itu membuat persaingan papan atas semakin ketat karena AZ Alkmaar dan Feyenoord juga meraih kemenangan pada pertandingan sebelumnya.

Editor: Edi Yulianto
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