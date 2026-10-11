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M Shofyan Dwi Kurniawan
Minggu, 11 Oktober 2026 | 20.55 WIB

Ronaldo Terkena Sanksi, Masa Depan Bersama Timnas Portugal Terancam!

Cristiano Ronaldo. (Flashscore) - Image

Cristiano Ronaldo. (Flashscore)

JawaPos.com - Masa depan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal kembali menjadi sorotan usai sanksi skorsing sementara oleh Federasi Sepak Bola Portugal (FPF).

Pemain berusia 41 tahun itu meninggalkan timnas yang memicu perselisihan dengan pelatih kepala Jorge Jesus.

Menurut laporan media, Ronaldo meninggalkan skuad selama jeda internasional setelah terjadi ketegangan terkait jatah bermain.

Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan terbuka ketika sang kapten menuding Jesus tidak menepati janji mengenai keterlibatan dalam pertandingan.

Melansir TNT Sports, FPF mengonfirmasi bahwa kasus tersebut telah diteruskan kepada badan disipliner untuk diperiksa lebih lanjut.

Hasil penyelidikan akan dirahasiakan hingga proses tersebut selesai.

Federasi juga menetapkan skorsing sementara nonotomatis terhadap Ronaldo di samping penangguhan sementara otomatis yang telah berlaku.

Keputusan akhir mengenai konsekuensi disipliner sang pemain masih menunggu hasil pemeriksaan.

FPF Mulai Proses Disipliner terhadap Ronaldo

Dalam pernyataan resminya, FPF menjelaskan bahwa proses disipliner terhadap Ronaldo dimulai pada 9 Oktober 2026 untuk menyelidiki kemungkinan pelanggaran yang berkaitan dengan peristiwa pada 7 Oktober.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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