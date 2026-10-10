Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan Bersama

Zinadine Zidane dan Cristiano Ronaldo (Instagram @madridxtra_)
JawaPos.com - Zinedine Zidane menolak anggapan bahwa Cristiano Ronaldo mengalami akhir karier yang buruk bersama tim nasional Portugal.
Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (7/10), Pelatih asal Prancis itu menilai Ronaldo justru layak mendapatkan apresiasi atas perjalanan kariernya yang luar biasa.
Zidane mengaku sangat menghormati mantan pemainnya tersebut dan menilai pencapaian Ronaldo selama berkarier patut dibanggakan. Menurut Zidane, apa yang telah dilakukan Ronaldo sepanjang kariernya merupakan sesuatu yang luar biasa.
Zidane memiliki alasan kuat untuk memberikan penghormatan kepada Ronaldo karena keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid.
Selama periode 2016 hingga 2018, Zidane dan Ronaldo membantu Real Madrid meraih sembilan trofi, termasuk tiga gelar Liga Champions dan satu gelar LaLiga. Mereka juga memenangkan dua Piala Dunia Antarklub, dua Piala Super UEFA, serta satu Piala Super Spanyol.
Zidane mengenang kontribusi Ronaldo yang membantunya meraih berbagai kesuksesan dan menegaskan bahwa dirinya selalu memberikan apresiasi kepada sang bintang.
Zidane juga menegaskan bahwa rasa hormatnya kepada Ronaldo tidak berubah meskipun kini keduanya menjalani perjalanan berbeda di dunia sepak bola.
Mantan gelandang tersebut saat ini menangani tim nasional Prancis dan mengakui bahwa melatih tim nasional memiliki ritme berbeda dibandingkan menangani klub.
Meski demikian, Zidane mengatakan keinginannya untuk bekerja dengan baik bersama tim tetap sama dan tekanan justru menjadi bagian yang memotivasinya.
Zidane juga menikmati peran barunya bersama para pemain Prancis setelah sebelumnya merasakan kesuksesan bersama Ronaldo di Real Madrid.
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Jawa Pos
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