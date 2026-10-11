Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Minggu, 11 Oktober 2026 | 19.25 WIB

Cristiano Ronaldo Dijatuhi Skorsing oleh FPF usai Tinggalkan Timnas Portugal

Cristiano Ronaldo diskors sementara oleh FPF usai tinggalkan Timnas Portugal. (@cristiano/Instagram) - Image

Cristiano Ronaldo diskors sementara oleh FPF usai tinggalkan Timnas Portugal. (@cristiano/Instagram)

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo dijatuhi skorsing sementara setelah Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) membuka proses disipliner terhadap penyerang berusia 41 tahun itu.

Sanksi itu menyusul keputusan Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan tim nasional usai timnya menang 2-1 atas Norwegia di Nations League.

Dilansir dari The Guardian, FPF telah merilis pernyataan pada Sabtu (10/10) yang mengonfirmasi bahwa proses disipliner terhadap kapten tim nasional Portugal itu telah dimulai.

“Proses disipliner telah dimulai terhadap Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, menyusul keputusan yang diambil oleh bagian nonprofesional pada 9 Oktober 2026,” tulis FPF.

Ronaldo sebelumnya telah menyatakan kesediaannya menerima konsekuensi atas tindakannya.

Sang pemain mengaku memahami bahwa federasi dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ronaldo juga telah meminta maaf kepada para pendukung Portugal pada Selasa (6/10).

Namun, pemain dengan julukan CR7 itu juga melontarkan kritik terhadap Jorge Jesus terkait keputusan sang pelatih yang dinilai mengingkari kesepakatan mengenai pengaturan waktu bermain selama jeda internasional.

Perselisihan Ronaldo dan Jesus sendiri bermula sebelum Portugal menghadapi Denmark dalam pertandingan UEFA Nations League pekan lalu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih - Image
Sepak Bola Dunia

Bruno Fernandes Sebut Cristiano Ronaldo Tetap Simbol Terbesar Portugal Meski Berselisih

Minggu, 11 Oktober 2026 | 05.06 WIB

Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan Bersama - Image
Sepak Bola Dunia

Zinedine Zidane Tolak Anggapan Cristiano Ronaldo Akhiri Karier Buruk dan Kenang Kesuksesan Bersama

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.55 WIB

Cristiano Ronaldo Buka Suara Soal Keputusan Tinggalkan Kamp Portugal - Image
Sepak Bola Dunia

Cristiano Ronaldo Buka Suara Soal Keputusan Tinggalkan Kamp Portugal

Minggu, 11 Oktober 2026 | 03.03 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk - Image
1

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

2

Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan 

3

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

4

Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin

5

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

6

Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik

7

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

8

Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!

9

Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang

10

Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore