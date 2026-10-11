Cristiano Ronaldo Dijatuhi Skorsing oleh FPF usai Tinggalkan Timnas Portugal

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo dijatuhi skorsing sementara setelah Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) membuka proses disipliner terhadap penyerang berusia 41 tahun itu.

Sanksi itu menyusul keputusan Ronaldo yang meninggalkan pemusatan latihan tim nasional usai timnya menang 2-1 atas Norwegia di Nations League.

Dilansir dari The Guardian, FPF telah merilis pernyataan pada Sabtu (10/10) yang mengonfirmasi bahwa proses disipliner terhadap kapten tim nasional Portugal itu telah dimulai.

“Proses disipliner telah dimulai terhadap Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro, menyusul keputusan yang diambil oleh bagian nonprofesional pada 9 Oktober 2026,” tulis FPF.

Ronaldo sebelumnya telah menyatakan kesediaannya menerima konsekuensi atas tindakannya.

Sang pemain mengaku memahami bahwa federasi dapat menjatuhkan hukuman sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Ronaldo juga telah meminta maaf kepada para pendukung Portugal pada Selasa (6/10).

Namun, pemain dengan julukan CR7 itu juga melontarkan kritik terhadap Jorge Jesus terkait keputusan sang pelatih yang dinilai mengingkari kesepakatan mengenai pengaturan waktu bermain selama jeda internasional.