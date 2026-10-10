Cristiano Ronaldo Buka Suara Soal Keputusan Tinggalkan Kamp Portugal

Cristiano Ronaldo (Instagram @cristiano)
JawaPos.com – Cristiano Ronaldo akhirnya mengungkap alasan dirinya meninggalkan kamp pelatihan tim nasional Portugal di tengah persiapan UEFA Nations League.
Dilansir dari laman Sky Sports pada Rabu (7/10), Kapten Portugal itu menyebut pelatih kepala Jorge Jesus telah mengingkari janji terkait kesempatan bermain dalam pertandingan melawan Norwegia.
Ronaldo mengatakan dirinya dijanjikan bermain selama 30 menit, tetapi setelah melakukan pemanasan sejak babak pertama, ia tidak kunjung diturunkan.
Ronaldo mengaku keputusan meninggalkan kamp diambil setelah dirinya merasa kepercayaan antara pemain dan pelatih telah dilanggar.
Ronaldo juga menyebut percakapan pribadi dengan Jesus berbeda dengan pernyataan pelatih tersebut dalam konferensi pers sehingga memutuskan pergi tanpa menunggu janji lain yang berpotensi tidak ditepati.
Meski demikian, Ronaldo mengakui tindakannya meninggalkan kamp merupakan kesalahan dan meminta maaf kepada rekan-rekan setim, penggemar, serta masyarakat Portugal.
Ronaldo menegaskan dirinya siap menerima hukuman dari Federasi Sepak Bola Portugal dan memastikan keputusannya tersebut bukan tanda bahwa ia akan pensiun dari tim nasional.
Penyerang berusia 41 tahun itu mengatakan akan kembali membela Portugal setelah menjalani hukuman apabila kondisi fisiknya tetap baik dan dirinya masih dipercaya untuk berkompetisi.
Ronaldo juga menegaskan keinginannya tetap sama, yakni bermain dan meraih kemenangan bersama tim nasional Portugal.
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