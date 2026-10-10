Legenda Arsenal Thierry Henry Senang Bisa Reuni di Jakarta

JawaPos.com - Legenda Arsenal Thierry Henry mengaku sangat senang bisa kembali bertemu dengan mantan rekan setim dan lawan-lawan masa lalunya pada laga bertajuk Champions Impact In Jakarta: The Rivalry Returns.
Pertandingan yang mempertemukan North London Legends dan United Legends akan berlangsun di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai pukul 19.00 WIB (10/10).
"Menyenangkan bisa bertemu semua orang dan merasakan cinta yang kami terima. Senang juga bisa bertemu semua orang, termasuk mereka yang dahulu menjadi lawan kami di lapangan," kata Henry setelah mengikuti acara meet and greet di Jakarta Selatan, Sabtu (10/10).
Henry mengatakan pertemuan tersebut terasa seperti reuni, terlebih karena dia sudah lama tidak bertemu dengan sejumlah pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengannya maupun menjadi lawannya di lapangan.
Apalagi, pemenang Piala Dunia 1998 bersama Prancis itu bisa kembali satu lapangan bersama rekan setimnya dahulu seperti Emmanuel Adebayor dan William Gallas.
Adapun, nama-nama besar mantan pemain Arsenal yang membela North London Legends nanti selain Henry, Adebayor, dan Gallas, adalah Petr Cech, Emmanuel Eboue, Bacary Sagna, Alex Song, Santi Cazorla, dan Jermaine Pennant.
Tidak hanya itu, skuad North London Legends pada malam ini juga diperkuat pemain-pemain yang menjadi bagian tim Arsenal ketika mereka menjuarai Liga Inggris tanpa kekalahan atau invicibles pada musim 2003/2004.
Mereka adalah Robert Pires, Gilberto Silva, Patrick Viera, Nwankwo Kanu, dan Ashley Cole.
"Seperti yang saya katakan, dahulu kami memiliki rasa saling menghormati, dan hingga sekarang rasa hormat itu masih ada. Ketika kami menghadapi mereka, atau ketika mereka menghadapi kami, saya rasa mereka akan mengatakan hal yang sama, kami saling mendorong untuk terus memberikan yang terbaik hingga akhir," kata Henry, yang kini berusia 49 tahun itu.
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