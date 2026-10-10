Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antara
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.27 WIB

Legenda Arsenal Thierry Henry Senang Bisa Reuni di Jakarta

 

Legenda Arsenal Thierry Henry. (Zaro Ezza Syachniar/Antara)

JawaPos.com - Legenda Arsenal Thierry Henry mengaku sangat senang bisa kembali bertemu dengan mantan rekan setim dan lawan-lawan masa lalunya pada laga bertajuk Champions Impact In Jakarta: The Rivalry Returns.

Pertandingan yang mempertemukan North London Legends dan United Legends akan berlangsun di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, mulai pukul 19.00 WIB (10/10).

"Menyenangkan bisa bertemu semua orang dan merasakan cinta yang kami terima. Senang juga bisa bertemu semua orang, termasuk mereka yang dahulu menjadi lawan kami di lapangan," kata Henry setelah mengikuti acara meet and greet di Jakarta Selatan, Sabtu (10/10).

Henry mengatakan pertemuan tersebut terasa seperti reuni, terlebih karena dia sudah lama tidak bertemu dengan sejumlah pemain yang pernah berbagi ruang ganti dengannya maupun menjadi lawannya di lapangan.

Apalagi, pemenang Piala Dunia 1998 bersama Prancis itu bisa kembali satu lapangan bersama rekan setimnya dahulu seperti Emmanuel Adebayor dan William Gallas.

Adapun, nama-nama besar mantan pemain Arsenal yang membela North London Legends nanti selain Henry, Adebayor, dan Gallas, adalah Petr Cech, Emmanuel Eboue, Bacary Sagna, Alex Song, Santi Cazorla, dan Jermaine Pennant.

Tidak hanya itu, skuad North London Legends pada malam ini juga diperkuat pemain-pemain yang menjadi bagian tim Arsenal ketika mereka menjuarai Liga Inggris tanpa kekalahan atau invicibles pada musim 2003/2004.

Mereka adalah Robert Pires, Gilberto Silva, Patrick Viera, Nwankwo Kanu, dan Ashley Cole.

"Seperti yang saya katakan, dahulu kami memiliki rasa saling menghormati, dan hingga sekarang rasa hormat itu masih ada. Ketika kami menghadapi mereka, atau ketika mereka menghadapi kami, saya rasa mereka akan mengatakan hal yang sama, kami saling mendorong untuk terus memberikan yang terbaik hingga akhir," kata Henry, yang kini berusia 49 tahun itu.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Declan Rice Bakal Jadi Salah Satu Pemain Bergaji Paling Tinggi di Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Declan Rice Bakal Jadi Salah Satu Pemain Bergaji Paling Tinggi di Arsenal

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 17.48 WIB

Jelang Duel di GBK, Ryan Giggs dan Gilberto Silva Kenang Rivalitas Manchester United vs Arsenal - Image
Sepak Bola Dunia

Jelang Duel di GBK, Ryan Giggs dan Gilberto Silva Kenang Rivalitas Manchester United vs Arsenal

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 02.46 WIB

Arteta Menuju Level Guardiola, Arsenal Perpanjang Kontrak hingga 2030 - Image
Sepak Bola Dunia

Arteta Menuju Level Guardiola, Arsenal Perpanjang Kontrak hingga 2030

Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.26 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore