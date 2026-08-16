Ole Romeny dan Justin Hubner Starter, Duo Timnas Indonesia Bawa Fortuna Sittard Menang 3-1

Ole Romeny dan Justin Hubner tampil sebagai starter saat Fortuna Sittard menang 3-1 atas Cambuur pada pekan kedua Eredivisie 2026/2027. (Antara)
JawaPos.com - Ole Romeny dan Justin Hubner tampil sebagai starter saat Fortuna Sittard mengalahkan Cambuur 3-1 pada pekan kedua Eredivisie 2026/2027. Kemenangan di Fortuna Sittard Stadium itu membuat klub yang diperkuat dua pemain Timnas Indonesia tersebut mengoleksi empat poin dari dua laga.
Fortuna Sittard untuk sementara berada di posisi kedua klasemen. Mereka hanya berada di bawah AZ Alkmaar yang mengoleksi enam poin dari dua pertandingan.
Romeny dipercaya mengisi peran gelandang serang bersama Mohammed Ihattaren untuk menopang Lequincio Zeefuik sebagai penyerang utama. Sementara itu, Hubner menempati satu dari tiga posisi bek bersama Syb van Ottele dan Pinto.
Romeny langsung memberikan ancaman ketika pertandingan baru berjalan lima menit. Ia melepaskan tembakan jarak jauh, tetapi kiper Cambuur, Thijs Jansen, masih mampu mengamankannya.
Satu menit berselang, Fortuna Sittard membuka keunggulan. Philip Brittijn mencetak gol melalui sundulan setelah memanfaatkan situasi sepak pojok.
Tuan rumah kemudian menggandakan keunggulan pada menit ke-15. Zeefuik menuntaskan skema serangan balik cepat untuk membawa Fortuna Sittard unggul 2-0.
Cambuur memperkecil ketertinggalan pada menit ke-22 melalui Rafik El Arguioui. Gol tersebut membuat pertandingan kembali berjalan sengit.
Hubner hampir mencetak gol ketiga Fortuna Sittard melalui sundulan setelah menerima umpan dari situasi tendangan bebas. Namun, bola hasil sundulannya hanya melebar tipis dari gawang Cambuur.
Menjelang turun minum, Romeny kembali mendapatkan peluang. Ia melepaskan tembakan dari dalam kotak penalti, tetapi masih bisa digagalkan Jansen.
Romeny kemudian ditarik keluar pada menit ke-72. Shiloh ’t Zand masuk menggantikannya dan justru menjadi pencetak gol penutup bagi Fortuna Sittard.
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Jawa Pos
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