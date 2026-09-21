Gol Conceicao dan Bremer Bawa Juventus Menang 2-0 atas Atalanta

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Sementara itu, Atalanta masih berada di posisi ke-11 dengan enam poin dari lima laga, demikian laman resmi Serie A dilansir dari Antara.
Juventus langsung mengancam saat pertandingan baru berjalan dua menit.
Randal Kolo Muani mendapat ruang di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan ke sisi kiri gawang, tetapi Marco Carnesecchi mampu menggagalkannya.
Atalanta berusaha merespons dengan membangun serangan dari lini tengah.
Pada menit ke-28, Juventus akhirnya memecah kebuntuan usai Conceicao menerima bola di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan first-time ke sudut kanan bawah.
Carnesecchi tidak mampu menjangkau bola sehingga Juventus unggul 1-0.
Atalanta sempat mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan menjelang babak pertama berakhir.
Franck Kessie melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-45, yang masih melebar jauh dari tiang kiri.
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Jawa Pos
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