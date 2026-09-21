Gol Conceicao dan Bremer Bawa Juventus Menang 2-0 atas Atalanta

Francisco Conceicao mencetak gol untuk Juventus saat lawan Atalanta dalam pertandingan Liga Italia 2026/27 di Allianz Stadium, Minggu (20/9). (Juventus.com)

JawaPos.com - Juventus meraih kemenangan 2-0 atas tim tamu Atalanta pada pekan kelima Liga Italia 2026/27 di Allianz Stadium pada Minggu (20/9).

Francisco Conceicao membuka keunggulan Juventus pada babak pertama, disusul Bremer yang menggandakan keunggulan tuan rumah melalui sundulan pada babak kedua.

Hasil ini membuat Si Nyonya Tua mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan, sekaligus menempati peringkat keenam klasemen sementara.