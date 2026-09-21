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Antara
Senin, 21 September 2026 | 12.47 WIB

Gol Conceicao dan Bremer Bawa Juventus Menang 2-0 atas Atalanta

Francisco Conceicao mencetak gol untuk Juventus saat lawan Atalanta dalam pertandingan Liga Italia 2026/27 di Allianz Stadium, Minggu (20/9). (Juventus.com)

 

JawaPos.com - Juventus meraih kemenangan 2-0 atas tim tamu Atalanta pada pekan kelima Liga Italia 2026/27 di Allianz Stadium pada Minggu (20/9).
 
Francisco Conceicao membuka keunggulan Juventus pada babak pertama, disusul Bremer yang menggandakan keunggulan tuan rumah melalui sundulan pada babak kedua.
 
Hasil ini membuat Si Nyonya Tua mengoleksi 10 poin dari lima pertandingan, sekaligus menempati peringkat keenam klasemen sementara.

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Sementara itu, Atalanta masih berada di posisi ke-11 dengan enam poin dari lima laga, demikian laman resmi Serie A dilansir dari Antara.

Juventus langsung mengancam saat pertandingan baru berjalan dua menit. 

Randal Kolo Muani mendapat ruang di dalam kotak penalti dan melepaskan tembakan ke sisi kiri gawang, tetapi Marco Carnesecchi mampu menggagalkannya.

Atalanta berusaha merespons dengan membangun serangan dari lini tengah. 

Pada menit ke-28, Juventus akhirnya memecah kebuntuan usai Conceicao menerima bola di dalam kotak penalti sebelum melepaskan tembakan first-time ke sudut kanan bawah. 

Carnesecchi tidak mampu menjangkau bola sehingga Juventus unggul 1-0.

Atalanta sempat mendapat peluang untuk menyamakan kedudukan menjelang babak pertama berakhir. 

Franck Kessie melepaskan tembakan dari luar kotak penalti pada menit ke-45, yang masih melebar jauh dari tiang kiri.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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