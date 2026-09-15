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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 16 September 2026 | 00.34 WIB

Prediksi Skor Alaves vs Valencia di La Liga: Debut Pelatih Baru di Tengah Krisis Los Che

Alaves dan Valencia akan berduel di Mendizorroza dalam lanjutan Liga Spanyol, dengan Los Che memburu poin setelah start buruk musim ini. (Valencia) - Image

Alaves dan Valencia akan berduel di Mendizorroza dalam lanjutan Liga Spanyol, dengan Los Che memburu poin setelah start buruk musim ini. (Valencia)

JawaPos.com - Alaves akan menjamu Valencia pada pekan keenam Liga Spanyol 2026/2027. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung di Estadio de Mendizorroza, Rabu (16/9/2026) dini hari WIB, mulai pukul 01.00 WIB.

Laga tersebut menjadi pertandingan yang cukup penting bagi kedua tim dengan kondisi yang berbeda. Alavés datang dengan modal positif dan berada di papan atas klasemen, sedangkan Valencia masih terpuruk di dasar klasemen.

Hingga lima pertandingan yang sudah dimainkan, Alavés mengoleksi 10 poin dan menempati posisi ketiga. Mereka mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, serta satu kekalahan.

Sebaliknya, Valencia baru mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan. Mereka belum mampu meraih kemenangan setelah melewati empat kekalahan beruntun sejak mendapatkan hasil imbang pada pertandingan pembuka musim.

Situasi tersebut membuat pertandingan di Mendizorroza menjadi ujian berat bagi Valencia. Terlebih lagi, tim tamu baru saja melakukan pergantian pelatih setelah Carlos Corberán diberhentikan dari jabatannya.

Posisi pelatih untuk sementara dipercayakan kepada Óscar Sánchez. Sebelumnya, Sánchez menangani Valencia Mestalla dan kini mendapat kesempatan memimpin tim utama dalam situasi yang tidak mudah.

Debut tersebut tentu menjadi perhatian tersendiri. Sánchez dituntut segera memperbaiki performa Valencia, terutama lini depan yang sejauh ini masih menjadi persoalan.

Valencia baru mencetak satu gol dalam lima pertandingan La Liga musim ini. Catatan tersebut berbanding cukup jauh dengan Alavés yang sudah mencetak 11 gol.

Produktivitas menjadi salah satu aspek yang harus segera dibenahi Valencia. Mereka tidak hanya membutuhkan hasil positif, tetapi juga harus menemukan kembali kepercayaan diri setelah rentetan kekalahan.

Editor: Banu Adikara
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