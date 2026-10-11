Prediksi Skor Cagliari vs Juventus: Si Nyonya Tua Bidik Kemenangan Tipis di Unipol Domus

JawaPos.com — Juventus diprediksi menang tipis 1-0 atas Cagliari pada lanjutan Serie A 2026/2027 di Stadion Unipol Domus, Sardinia, Senin (12/10/2026) pukul 01.45 WIB.

Meski tuan rumah sedang tampil mengejutkan dengan menempati peringkat keempat dan baru kebobolan dua gol dalam lima pertandingan, Si Nyonya Tua memiliki modal pertahanan solid untuk mencuri tiga poin setelah jeda internasional.

Duel Cagliari vs Juventus diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim membawa catatan positif sebelum kompetisi memasuki masa jeda internasional.

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Juventus berusaha melanjutkan momentum kemenangan atas Atalanta, sedangkan Cagliari ingin mempertahankan tren impresif yang mengantarkan mereka ke papan atas klasemen sementara Serie A.

Juventus mengakhiri pertandingan terakhir sebelum jeda dengan kemenangan 2-0 atas Atalanta di Turin.

Hasil tersebut menjadi respons positif setelah mereka sempat menelan kekalahan menyakitkan 2-3 dari Sassuolo, meski dua kali mampu menyamakan kedudukan.

Kemenangan di kompetisi Eropa atas NEC Nijmegen dengan skor telak 5-0 juga memperlihatkan kemampuan Juventus bangkit setelah hasil mengecewakan.

Pelatih Luciano Spalletti kini memiliki alasan untuk percaya diri, terutama karena timnya menunjukkan organisasi pertahanan yang cukup konsisten sepanjang awal musim.