Prediksi Skor Cagliari vs Juventus: Si Nyonya Tua Bidik Kemenangan Tipis di Unipol Domus

Duel Cagliari vs Juventus di Unipol Domus diprediksi berlangsung ketat, dengan Si Nyonya Tua berpeluang menang tipis 1-0. (Juventus)
JawaPos.com — Juventus diprediksi menang tipis 1-0 atas Cagliari pada lanjutan Serie A 2026/2027 di Stadion Unipol Domus, Sardinia, Senin (12/10/2026) pukul 01.45 WIB.
Meski tuan rumah sedang tampil mengejutkan dengan menempati peringkat keempat dan baru kebobolan dua gol dalam lima pertandingan, Si Nyonya Tua memiliki modal pertahanan solid untuk mencuri tiga poin setelah jeda internasional.
Duel Cagliari vs Juventus diprediksi berlangsung ketat karena kedua tim membawa catatan positif sebelum kompetisi memasuki masa jeda internasional.
Juventus berusaha melanjutkan momentum kemenangan atas Atalanta, sedangkan Cagliari ingin mempertahankan tren impresif yang mengantarkan mereka ke papan atas klasemen sementara Serie A.
Juventus mengakhiri pertandingan terakhir sebelum jeda dengan kemenangan 2-0 atas Atalanta di Turin.
Hasil tersebut menjadi respons positif setelah mereka sempat menelan kekalahan menyakitkan 2-3 dari Sassuolo, meski dua kali mampu menyamakan kedudukan.
Kemenangan di kompetisi Eropa atas NEC Nijmegen dengan skor telak 5-0 juga memperlihatkan kemampuan Juventus bangkit setelah hasil mengecewakan.
Pelatih Luciano Spalletti kini memiliki alasan untuk percaya diri, terutama karena timnya menunjukkan organisasi pertahanan yang cukup konsisten sepanjang awal musim.
Di sisi lain, Cagliari datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Udinese dengan skor 1-0 sebelum jeda internasional.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Prediksi Skor Arema FC vs Bhayangkara FC: Berpeluang Imbang di Kanjuruhan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Isenmulang Kalteng vs Persebaya di Super League, Green Force Berpeluang Curi Tiga Poin
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Susunan Pemain Persik vs Madura United: Reina Siapkan Strategi Terbaik
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Suahasil Buka Suara soal Pembagian Tugas Tiga Wamenkeu, Ini Fokusnya!
Prediksi Skor Rayo Vallecano vs Athletic Bilbao di Liga Spanyol: Emil Audero Incar Poin di Kandang
Adhyaksa FC Bekasi Vs PSGC Ciamis: Misi Bangkit Tuan Rumah
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022