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Risma Azzah Fatin
Senin, 5 Oktober 2026 | 21.36 WIB

Brahim Diaz Diperebutkan Juventus dan Real Madrid di Bursa Transfer

Brahim Diaz (Bein Sports) - Image

Brahim Diaz (Bein Sports)

JawaPos.com – Juventus terus memantau situasi Brahim Díaz dan menjadikannya salah satu target untuk memperkuat skuad pada masa mendatang.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Minggu (4/10), Klub asal Turin tersebut sebelumnya telah menjajaki kemungkinan merekrut penyerang Real Madrid itu, tetapi Brahim memilih bertahan di Santiago Bernabéu.

Kemampuan pemain internasional Maroko tersebut bermain di berbagai posisi menyerang menjadi salah satu alasan Juventus masih tertarik kepadanya.

Kontrak Brahim bersama Real Madrid saat ini berlaku hingga 30 Juni 2027, tetapi klub Spanyol tersebut dikabarkan sedang memproses perpanjangan hingga 2030.

Keinginan Brahim untuk tetap memperjuangkan tempat di Real Madrid menjadi salah satu hambatan bagi Juventus untuk merealisasikan transfer tersebut.

Meski demikian, Juventus masih memantau perkembangan kontraknya dan tidak menutup kemungkinan kembali mengejar pemain berusia 26 tahun itu pada bursa transfer mendatang.

Pengalaman Brahim selama tiga musim bersama AC Milan turut membuat Juventus menilai sang pemain memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Diaz membantu Milan meraih gelar Serie A pada 2022 dan mencapai semifinal Liga Champions sebelum kembali ke Real Madrid pada 2023.

Editor: Novia Tri Astuti
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