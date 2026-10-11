Prediksi Skor FC Koln vs Borussia Monchengladbach: Kevin Diks Cs Berburu Kemenangan Perdana

Kevin Diks bersama Borussia Monchengladbach. (Istimewa)
JawaPos.com - FC Koln akan menjamu Borussia Monchengladbach dalam lanjutan Bundesliga 2026/2027 di RheinEnergieStadion, Minggu (11/10/2026).
Pertandingan bertajuk Derby Rhine ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki performa setelah melewati periode sulit pada awal musim.
Tuan rumah datang dengan catatan tiga pertandingan terakhir tanpa kemenangan.
Sementara itu, Borussia Monchengladbach menghadapi situasi yang lebih berat setelah menelan empat kekalahan beruntun di kompetisi liga.
Duel ini juga menjadi perhatian bagi pencinta sepak bola Indonesia karena bek Timnas Indonesia, Kevin Diks, berpeluang tampil bersama Gladbach.
Pemain berusia 29 tahun tersebut diproyeksikan mengisi lini pertahanan dalam skema tiga bek yang disiapkan pelatih Alexander Blessin.
FC Koln sebenarnya mengawali musim dengan hasil menjanjikan. Mereka mengalahkan Hoffenheim 3-2 pada 29 Agustus setelah sempat tertinggal lebih dulu.
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Thijs Dallinga mencetak dua gol, sedangkan Said El Mala turut menyumbang gol dalam kemenangan tersebut.
Namun, hasil positif itu belum mampu menjaga konsistensi permainan Koln.
Mereka kemudian kalah 1-4 dari Stuttgart, bermain imbang 1-1 melawan Werder Bremen, dan takluk 1-2 dari Hamburger SV.
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Jawa Pos
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