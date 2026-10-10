Prediksi Skor RB Leipzig vs Eintracht Frankfurt: Statistik Gol Awal Tim Tamu Patut Diwaspadai

JawaPos.com - RB Leipzig akan menjamu Eintracht Frankfurt pada pekan kelima Bundesliga 2026/2027 di Red Bull Arena, Sabtu, 10 Oktober 2026.

Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 23.30 WIB ini diprediksi berlangsung menarik karena kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Leipzig memiliki keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, performa mereka pada awal musim belum sepenuhnya konsisten.

Sementara itu, Frankfurt datang dengan ancaman lini serang yang mampu mencetak gol sejak menit-menit awal pertandingan.

Dari empat pertandingan yang sudah dijalani, RB Leipzig mengumpulkan enam poin dan menempati peringkat kesembilan.

Eintracht Frankfurt berada tepat di bawahnya, yakni posisi ke-10 dengan koleksi lima poin.

Selisih yang tipis membuat duel ini penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi sekaligus menjaga peluang bersaing di papan atas.

Leipzig tentu ingin memanfaatkan dukungan suporter untuk kembali meraih hasil positif.