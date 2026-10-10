Prediksi Skor Inter vs Parma di Serie A: Nerazzurri Bidik Puncak, Gilardino Hadapi Ujian Berat

Inter Milan diunggulkan meraih tiga poin saat menjamu Napoli dalam lanjutan Liga Italia di San Siro. (Inter Milan)
JawaPos.com - Inter Milan akan menjamu Parma pada pekan keenam Serie A 2026/2027 di Stadion Giuseppe Meazza atau San Siro, Sabtu (10/10/2026) malam WIB.
Pertandingan yang dijadwalkan mulai pukul 23.00 WIB ini menjadi kesempatan bagi Inter untuk merebut posisi puncak klasemen sementara Liga Italia.
Inter datang dengan modal cukup meyakinkan setelah melewati sejumlah pertandingan dengan hasil positif.
Tim asuhan Cristian Chivu belum terkalahkan di Serie A musim ini dan menunjukkan produktivitas tinggi di lini depan.
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Kondisi tersebut membuat Nerazzurri lebih diunggulkan ketika menghadapi Parma yang masih berusaha menemukan konsistensi permainan.
Saat ini, Inter mengoleksi 13 poin, sama dengan AS Roma dan Lazio. Dengan bermain lebih awal dibandingkan dua pesaingnya, kemenangan atas Parma bisa membawa Inter naik ke posisi teratas, setidaknya sebelum kedua rival tersebut memainkan pertandingan berikutnya.
Kekuatan Inter musim ini terlihat dari kemampuan mereka menjaga daya serang meski sempat berada dalam situasi sulit.
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Dalam dua pertandingan liga, Nerazzurri mampu membalikkan keadaan dan mengamankan kemenangan.
Mereka mengalahkan Napoli dalam pertandingan dengan lima gol, kemudian menundukkan Udinese dengan skor 5-3 setelah sempat tertinggal dua gol.
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