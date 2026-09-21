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Selasa, 22 September 2026 | 04.30 WIB

Lautaro Martinez Borong Dua Gol, AS Roma dan Inter Milan Berbagi Angka

Lautaro Martinez mencetak dua gol saat Inter Milan menahan AS Roma 2-2 pada giornata kelima Serie A di Stadio Olimpico. (Inter Milan) - Image

Lautaro Martinez mencetak dua gol saat Inter Milan menahan AS Roma 2-2 pada giornata kelima Serie A di Stadio Olimpico. (Inter Milan)

JawaPos.com – Tidak ada lagi tim sempurna pada giornata kelima Serie A. AS Roma dan Inter Milan yang sebelumnya menyapu bersih kemenangan dalam empat laga harus terhenti setelah bermain sama kuat kemarin (20/9). Grande partita di Stadio Olimpico, Roma, itu berkesudahan 2-2.

Giallorossi –julukan AS Roma– unggul dua gol pada babak pertama melalui gelandang Manu Kone (menit keenam dan ke-37), tetapi terkejar pada babak kedua. Kapten sekaligus striker Inter Lautaro Martinez memborong dua gol (doppietta) pada menit ke-46 dan 79.

El Toro –julukan Lautaro Martinez– pernah mencetak doppietta ke gawang SSC Napoli pada giornata ketiga (5/9). Bedanya, kala itu Nerazzurri –sebutan Inter– berhasil menang 3-2.

“Lauti menjadi protagonista kami lagi,” ucap tandem Lautaro di Inter, Marcus Thuram, seperti dikutip dari La Gazzetta dello Sport.

Allenatore AS Roma Gian Piero Gasperini turut memberikan pujian kepada El Toro.

“Dia pemain hebat yang dihormati semua orang. Sayangnya, dia selalu mencetak gol ke gawang tim saya. Bahkan, saya sudah meminta kepadanya untuk berhenti,” seloroh Gasperini.

Meski menorehkan dua gol, Lautaro tidak puas dengan penampilan Inter.

“Kami menjalani babak pertama yang harus dilupakan. Selalu berada dalam posisi mengejar ketertinggalan itu sulit,” ucap striker timnas Argentina berusia 29 tahun tersebut.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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