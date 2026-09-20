Europe Football Fans Club: Interisti-Milanisti Duduk Bersama, United Fans-Cityzens Saling Dukung

Europe Football Fans Club Gresik menyatukan pendukung klub-klub Eropa. Interisti, Milanisti, hingga United Fans duduk bersama. (Dok. Europe Football Fans Club Gresik)
JawaPos.com - Rivalitas klub sepak bola Eropa sudah menjadi kultur dan budaya. Di Italia, misalnya, persaingan Inter Milan dan AC Milan hampir selalu berlangsung panas. Begitu pula di Inggris dan negara-negara Eropa lainnya. Bahkan, di luar lapangan, para pendukung klub juga kerap berseteru.
Namun, atmosfer seperti itu sama sekali tidak terlihat di Europe Football Fans Club (EFFC) Gresik. Komunitas tersebut merupakan gabungan fans klub-klub sepak bola Eropa di Kota Pudak.
"Di EFFC, tidak ada yang namanya rivalitas. Yang ada hanya persahabatan dan persaudaraan," kata Ketua EFFC Gresik Deny Ardiansyah.
Di komunitas itu, Interisti (sebutan fans Inter), Milanisti (Milan), hingga Romanisti (Roma) bisa duduk bersama dan bercanda. United Fans (supporter Manchester United) dan Cityzens (Manchester City) pun saling mendukung dalam berbagai hal.
"Rivalitas bagi kami hanya 90 menit pertandingan dari layar kaca. Selebihnya keluarga," tambahnya.
EFFC Gresik berdiri sejak 2015. Namun, kata Deny, komunitas itu sempat vakum pada 2019. "Baru 2023 kami memutuskan berkumpul lagi," tuturnya.
Misi EFFC Gresik sebenarnya sederhana: menambah saudara. Di Gresik, jumlah komunitas fans klub Eropa masih terbatas.
"Dengan berkumpul, jadi ramai dan menyenangkan. Bisa melakukan banyak kegiatan bersama," ungkapnya.
Selain nonton bareng, EFFC Gresik rutin menggelar beragam kegiatan. Mulai fun football, berbagi dengan sesama, hingga kegiatan keagamaan.
"Kami juga sempat membuat turnamen antar-komunitas klub sepak bola di Gresik. Selain itu, sempat ikut turnamen mewakili Gresik di Surabaya," jelas pria 37 tahun tersebut.
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