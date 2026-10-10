Prediksi Susunan Pemain Alaves vs Atletico Madrid: Berharap Ketajaman Julian Alvarez

JawaPos.com - Atletico Madrid bertamu ke markas Alaves di pekan kedelapan Liga Spanyol. Kedua tim akan saling mengalahkan di Stadion Mendizorrotza, Sabtu (10/10) pukul 21.15 WIB.

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone menyoroti permainan Julian Alvarez. Meski belum mencetak gol, dia melihat penyerangnya itu bermain bagus dan menunjukkan antusiasnya.

Diego Simeone berharap Julian Alvarez bisa kembali ke performa terbaiknya. Pelatih asal Argentina tersebut ingin pemainnya itu membawa Atletico Madrid ke level yang lebih tinggi.

"Saya melihat dia bermain bagus, saya melihat dia antusias, saya melihat dia bersemangat untuk memberikan yang terbaik, seperti yang selalu dia lakukan. Mari kita berharap dia dapat menunjukkan apa yang kita bicarakan di lapangan. Dan semoga dia kembali ke peran penting yang dia mainkan dalam tim, dan semoga dia membawa kita ke level yang berbeda ketika semuanya berjalan dengan baik," kata Diego Simeone yang dikutip dari laman Mundo Deportivo, Sabtu (10/10).

Alexander Sorloth dan Pablo Barrios dipastikan akan kembali bermain setelah mengalami cedera otot. Simeone punya harapan besar kepada kedua pemain tersebut pada permainan Atletico Madrid.

"Mereka bekerja dengan sangat baik, seperti yang Anda lihat minggu ini. Mereka akan bermain dalam pertandingan, dan kami berharap selama berada di lapangan mereka dapat memberikan yang terbaik. Masing-masing dari mereka memberi kami pilihan dalam permainan kami. Sorloth, khususnya, menyeimbangkan permainan kami dengan cara yang kurang dimiliki tim. Pablo memberi kami semua yang kami harapkan darinya," jelas Simeone.

Melawan Alaves yang baru kebobolan enam gol akan menjadi laga sulit bagi Atletico Madrid. Tim tuan rumah juga sangat baik dalam memanfaatkan permainan udara dan punya kedalaman skuad di lini serang.

"Kita akan menghadapi lawan yang tangguh, tim dengan jumlah gol kebobolan paling sedikit di liga. Quique telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dia bekerja sangat baik dalam bertahan, memanfaatkan permainan udara mereka yang kuat dan kedalaman yang mereka miliki di lini serang. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan rumit, dan kita harus bermain sampai pada titik di mana kita merasa bisa menyulitkan mereka," pungkas Diego Simeone.