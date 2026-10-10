Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Antonius Oskarianto Adur
Minggu, 11 Oktober 2026 | 00.17 WIB

Prediksi Susunan Pemain Alaves vs Atletico Madrid: Berharap Ketajaman Julian Alvarez

Penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez.(Dok. Julian Alvarez)&nbsp; - Image

Penyerang Atletico Madrid Julian Alvarez.(Dok. Julian Alvarez)&nbsp;

JawaPos.com - Atletico Madrid bertamu ke markas Alaves di pekan kedelapan Liga Spanyol. Kedua tim akan saling mengalahkan di Stadion Mendizorrotza, Sabtu (10/10) pukul 21.15 WIB. 

Pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone menyoroti permainan Julian Alvarez. Meski belum mencetak gol, dia melihat penyerangnya itu bermain bagus dan menunjukkan antusiasnya. 

Diego Simeone berharap Julian Alvarez bisa kembali ke performa terbaiknya. Pelatih asal Argentina tersebut ingin pemainnya itu membawa Atletico Madrid ke level yang lebih tinggi. 

"Saya melihat dia bermain bagus, saya melihat dia antusias, saya melihat dia bersemangat untuk memberikan yang terbaik, seperti yang selalu dia lakukan. Mari kita berharap dia dapat menunjukkan apa yang kita bicarakan di lapangan. Dan semoga dia kembali ke peran penting yang dia mainkan dalam tim, dan semoga dia membawa kita ke level yang berbeda ketika semuanya berjalan dengan baik," kata Diego Simeone yang dikutip dari laman Mundo Deportivo, Sabtu (10/10). 

Alexander Sorloth dan Pablo Barrios dipastikan akan kembali bermain setelah mengalami cedera otot. Simeone punya harapan besar kepada kedua pemain tersebut pada permainan Atletico Madrid

"Mereka bekerja dengan sangat baik, seperti yang Anda lihat minggu ini. Mereka akan bermain dalam pertandingan, dan kami berharap selama berada di lapangan mereka dapat memberikan yang terbaik. Masing-masing dari mereka memberi kami pilihan dalam permainan kami. Sorloth, khususnya, menyeimbangkan permainan kami dengan cara yang kurang dimiliki tim. Pablo memberi kami semua yang kami harapkan darinya," jelas Simeone. 

Melawan Alaves yang baru kebobolan enam gol akan menjadi laga sulit bagi Atletico Madrid. Tim tuan rumah juga sangat baik dalam memanfaatkan permainan udara dan punya kedalaman skuad di lini serang. 

"Kita akan menghadapi lawan yang tangguh, tim dengan jumlah gol kebobolan paling sedikit di liga. Quique telah melakukan pekerjaan yang hebat. Dia bekerja sangat baik dalam bertahan, memanfaatkan permainan udara mereka yang kuat dan kedalaman yang mereka miliki di lini serang. Ini akan menjadi pertandingan yang sulit dan rumit, dan kita harus bermain sampai pada titik di mana kita merasa bisa menyulitkan mereka," pungkas Diego Simeone. 

Prediksi susunan pemain Alaves vs Atletico Madrid

Editor: Banu Adikara
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Prediksi Susunan Pemain North London vs United Legends: Duel Bertabur Bintang di GBK - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain North London vs United Legends: Duel Bertabur Bintang di GBK

Sabtu, 10 Oktober 2026 | 23.48 WIB

Prediksi Persis Solo vs Kendal Tornado FC Malam Ini, Simak Susunan Pemain Kedua Tim - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Persis Solo vs Kendal Tornado FC Malam Ini, Simak Susunan Pemain Kedua Tim

Sabtu, 3 Oktober 2026 | 23.23 WIB

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Italia di UEFA Nations League: Sandro Tonali Tegaskan Kesiapan - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Susunan Pemain Turki vs Italia di UEFA Nations League: Sandro Tonali Tegaskan Kesiapan

Selasa, 29 September 2026 | 00.05 WIB

Terpopuler

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru - Image
1

7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru

2

Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan

3

Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!

4

Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan

5

Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda

6

Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk

7

Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran

8

Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang

9

Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam

10

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore