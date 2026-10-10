Prediksi Susunan Pemain North London vs United Legends: Duel Bertabur Bintang di GBK

Thierry Henry dan Carlos Tevez menjadi dua nama yang dinantikan dalam duel North London Legends vs United Legends di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (10/10/2026). (Instagram @the_rivalry_returns)
JawaPos.com — Prediksi susunan pemain North London Legends vs United Legends dalam laga 2026 Champions Impact in Jakarta: The Rivalry Returns menjadi sorotan menjelang duel para mantan bintang Arsenal dan Manchester United di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Sabtu (10/10/2026).
Pertandingan ini menghadirkan deretan pemain legendaris, mulai dari Thierry Henry, Robert Pires, Ryan Giggs, hingga Carlos Tevez, yang siap menghidupkan kembali rivalitas klasik Premier League di Indonesia. Duel ini bukan sekadar pertandingan hiburan bagi pencinta sepak bola Inggris, melainkan kesempatan menyaksikan kembali aksi para pemain yang pernah menjadi ikon klub masing-masing.
Champions Impact Official selaku penyelenggara menghadirkan nama-nama besar dari dua kubu yang pernah bersaing ketat dalam perebutan gelar Liga Inggris.
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Dari kubu United Legends, Edwin van der Sar diprediksi berdiri di bawah mistar gawang dengan dukungan Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic di jantung pertahanan.
Sementara itu, North London Legends berpeluang mengandalkan Petr Cech, Patrick Vieira, serta Thierry Henry untuk memberikan perlawanan kepada rival sekota mereka di atas kertas.
North London Legends diprediksi mengandalkan kombinasi pemain berpengalaman dengan formasi yang menempatkan Thierry Henry sebagai ujung tombak utama.
Henry kemungkinan didukung Robert Pires dan Nwankwo Kanu di lini serang, sementara Patrick Vieira, Gilberto Silva, dan Santi Cazorla bertugas menjaga keseimbangan permainan dari lini tengah.
Berikut prediksi susunan pemain North London Legends:
- Kiper: Petr Cech
- Bek: Ashley Cole, Bacary Sagna, William Gallas, Emmanuel Eboue
- Gelandang: Patrick Vieira, Gilberto Silva, Santi Cazorla
- Penyerang: Robert Pires, Thierry Henry, Nwankwo Kanu
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