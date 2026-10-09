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Rizka Perdana Putra
Jumat, 9 Oktober 2026 | 17.26 WIB

Arteta Menuju Level Guardiola, Arsenal Perpanjang Kontrak hingga 2030

Mikel Arteta memperpanjang kontrak bersama Arsenal hingga musim panas 2030 setelah membawa The Gunners menjadi runner-up Premier League. (Bein Sports) - Image

Mikel Arteta memperpanjang kontrak bersama Arsenal hingga musim panas 2030 setelah membawa The Gunners menjadi runner-up Premier League. (Bein Sports)

JawaPos.com – Laga Premier League menjamu Leeds United besok malam WIB (10/10) akan jadi babak baru dalam karier Mikel Arteta sebagai tactician Arsenal. Laga tersebut jadi laga pertama Arteta setelah meneken ekstensi kontrak sampai musim panas 2030.

Kontrak Arteta diperpanjang setelah membawa Arsenal juara Premier League musim lalu. Selain itu, di tangan Mister julukan Arteta, Arsenal selalu menjadi runner-up dalam tiga musim beruntun. Termasuk capaian The Gunners – sebutan Arsenal – menembus final Liga Champions musim lalu.

”Merupakan suatu kehormatan berkomitmen pada masa depan di Arsenal dan bekerja dengan orang-orang luar biasa, yang menginginkan yang terbaik untuk Arsenal,” kata Arteta dalam pernyataan setelah meneken ekstensi kontrak di laman resmi klub.

”Kami telah membangun ikatan khusus dan bakal menciptakan kenangan yang bertahan seumur hidup,” sambung pelatih yang menangani Arsenal sejak 22 Desember 2019.

Kenaikan Gaji

Selain kontrak jangka panjang. Arteta juga mendapatkan kenaikan gaji yang menjadikannya sebagai pelatih dengan gaji tertinggi di Premier League. Pelatih kelahiran San Sebastian, Spanyol, 44 tahun silam bakal menerima GBP 20 juta (Rp 472,7 miliar) per musim dengan perincian GBP 17 juta (Rp 401,9 miliar) gaji dan GBP 3 juta (Rp 70,9 miliar) bonus.

”Klub ini unik. Karakternya dan cara klub ini (bekerja) membuatmu merasa beruntung. Aku pun merasa sangat beruntung bahwa perjalanan kami akan terus berlanjut,” tutur Arteta.

Rice Segera Menyusul

Selain Arteta, Arsenal mengupayakan ekstensi kontrak untuk gelandang Declan Rice. Sejak diboyong dari West Ham United pada musim panas 2023, Rice jadi pilar tak tergantikan di sentral permainan The Gunners.

Tawaran kontrak baru Declan Rice – sapaan akrab Rice – hingga musim panas 2031. Sementara kontrak lama Rice sejatinya baru habis pada musim panas 2028.

Dilansir dari BBC Sport, Rice disodori proposal perbaruan kontrak dengan kenaikan gaji dari GBP 240 ribu (Rp 5,6 miliar) per pekan menjadi GBP 350 ribu (Rp 8,2 miliar) per pekan.

Itu akan membuat Rice sejajar dengan wide attacker kanan Bukayo Saka sebagai pemain dengan gaji tertinggi di London Colney – kamp latihan Arsenal.

Editor: Hendra
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Sumber: Jawa Pos Koran
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