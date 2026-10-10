Declan Rice Bakal Jadi Salah Satu Pemain Bergaji Paling Tinggi di Arsenal

JawaPos.com – Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan kontrak jangka panjang baru dengan nilai yang fantastis untuk Declan Rice.

Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (9/10), Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya memenuhi ekspektasi besar setelah didatangkan dari West Ham United pada 2023 dengan nilai transfer EUR 105 juta atau sekitar Rp2,35 triliun.

Gelandang tim nasional Inggris berusia 27 tahun itu dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan setelah proses negosiasi berlangsung selama beberapa bulan.

Perjanjian baru tersebut akan mencerminkan peran penting Rice di Arsenal sekaligus menempatkannya di antara pemain dengan bayaran tertinggi di klub.

Sejak bergabung, Rice tidak hanya memberikan stabilitas dalam bertahan, tetapi juga berkembang menjadi gelandang yang mampu memengaruhi permainan di berbagai area lapangan.

Arsenal meyakini masih ada potensi besar yang dapat dikembangkan, terutama dalam kemampuan membawa bola ke depan, melepaskan tembakan ke gawang, dan berkontribusi di sepertiga akhir lapangan.

Manajer Mikel Arteta juga semakin mempercayainya dengan memberikan kebebasan lebih besar agar Rice dapat berkembang menjadi salah satu gelandang paling komplet di dunia.

Laporan menyebutkan bahwa kontrak baru itu berpotensi meningkatkan gaji Rice dari EUR 240.000 menjadi EUR 350.00 per pekan, setara dengan kenaikan dari sekitar Rp5,36 miliar menjadi Rp7,81 miliar per pekan.

Kesepakatan tersebut mencerminkan keyakinan Arsenal bahwa masa-masa terbaik Rice masih berada di depan dan bahwa ia akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub.