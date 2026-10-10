Declan Rice Bakal Jadi Salah Satu Pemain Bergaji Paling Tinggi di Arsenal

Declan Rice (Instagram @declanrice)
JawaPos.com – Arsenal dikabarkan tengah menyiapkan kontrak jangka panjang baru dengan nilai yang fantastis untuk Declan Rice.
Dilansir dari laman Flashscore pada Jum'at (9/10), Hal ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilannya memenuhi ekspektasi besar setelah didatangkan dari West Ham United pada 2023 dengan nilai transfer EUR 105 juta atau sekitar Rp2,35 triliun.
Gelandang tim nasional Inggris berusia 27 tahun itu dikabarkan semakin dekat dengan kesepakatan setelah proses negosiasi berlangsung selama beberapa bulan.
Perjanjian baru tersebut akan mencerminkan peran penting Rice di Arsenal sekaligus menempatkannya di antara pemain dengan bayaran tertinggi di klub.
Sejak bergabung, Rice tidak hanya memberikan stabilitas dalam bertahan, tetapi juga berkembang menjadi gelandang yang mampu memengaruhi permainan di berbagai area lapangan.
Arsenal meyakini masih ada potensi besar yang dapat dikembangkan, terutama dalam kemampuan membawa bola ke depan, melepaskan tembakan ke gawang, dan berkontribusi di sepertiga akhir lapangan.
Manajer Mikel Arteta juga semakin mempercayainya dengan memberikan kebebasan lebih besar agar Rice dapat berkembang menjadi salah satu gelandang paling komplet di dunia.
Laporan menyebutkan bahwa kontrak baru itu berpotensi meningkatkan gaji Rice dari EUR 240.000 menjadi EUR 350.00 per pekan, setara dengan kenaikan dari sekitar Rp5,36 miliar menjadi Rp7,81 miliar per pekan.
Kesepakatan tersebut mencerminkan keyakinan Arsenal bahwa masa-masa terbaik Rice masih berada di depan dan bahwa ia akan menjadi bagian penting dari proyek jangka panjang klub.
Langkah ini juga sejalan dengan upaya Arsenal memperkuat fondasi tim setelah Arteta menandatangani kontrak baru berdurasi empat tahun untuk mengejar dominasi sepak bola Inggris pada musim-musim mendatang.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
7 Cara Ampuh Mengatasi HP Lemot Tanpa Harus Ganti Baru
Pengurus NU Laporkan Dugaan Politik Uang Muktamar ke KPK, Uang Rp 40 Juta Dikembalikan
Prediksi Skor Persik Kediri vs Madura United: Laskar Sape Kerap Punya Kans Menang di Brawijaya!
Jokowi Temui Prabowo saat Sidang Putusan Gibran, Ajudan Ungkap Isi Pertemuan
Prediksi Skor Persipura vs RANS Nusantara: Produktivitas Gol Jadi Pembeda
Prediksi Skor Malaga vs Espanyol: Los Periquitos Bidik Poin, Tuan Rumah Terpuruk
Fraksi PKB Usulkan Pembentukan Pansus Tindak Lanjuti Putusan MK soal Ijazah Gibran
Prediksi Skor JDT vs Svay Rieng di ACC Cup: Harimau Selatan Diunggulkan Menang
Prediksi Lion City Sailors vs CAHN di ACC: Adu Kuat Tuan Rumah dengan Wakil Vietnam
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Alfa Penyintas Stroke Jalan Kaki 21 KM Dengan Rute Garuda
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022