Prediksi Skor Aston Villa vs Brentford: Tuan Rumah Dibayangi Masalah Kebugaran

Aston Villa berusaha melanjutkan kebangkitan setelah mengalahkan Tottenham Hotspur. Namun, Brentford datang dengan modal positif dan ambisi mempertahankan rekor tak terkalahkan di Liga Inggris. (Aston VIlla)
JawaPos.com - Aston Villa akan menjamu Brentford pada pekan keenam Liga Inggris 2026/2027 di Villa Park, Sabtu (10/10/2026) malam. Pertandingan yang dijadwalkan kick-off pukul 21.00 WIB ini menjadi ujian bagi tuan rumah yang sedang berusaha bangkit.
Brentford datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah melewati lima pertandingan awal liga tanpa kekalahan. Sebaliknya, Aston Villa masih berupaya memperbaiki posisi di klasemen meski baru saja meraih kemenangan penting atas Tottenham Hotspur.
Berdasarkan klasemen prapertandingan, Brentford mengoleksi sembilan poin dan menempati posisi keempat. The Bees mencatatkan dua kemenangan dan tiga hasil imbang dalam lima laga awal.
Sementara itu, Aston Villa baru mengumpulkan empat poin dan berada di papan bawah. Tambahan angka menjadi kebutuhan penting bagi tim asuhan Unai Emery untuk memperbaiki posisi mereka.
Aston Villa mendapatkan suntikan semangat setelah mengalahkan Tottenham Hotspur dengan skor 3-2 pada pertandingan sebelumnya.
Kemenangan tersebut mengakhiri penantian The Villans untuk meraih kemenangan pertama di Liga Inggris musim ini setelah gagal menang dalam empat laga pembuka.
Hasil positif itu memperlihatkan bahwa Aston Villa masih mampu memberikan perlawanan kepada lawan yang tangguh. Mereka juga memiliki sejumlah pemain yang bisa menciptakan peluang melalui pergerakan di lini depan.
Meski demikian, konsistensi masih menjadi pekerjaan rumah bagi Unai Emery. Aston Villa perlu memaksimalkan keuntungan bermain di Villa Park sekaligus memperbaiki koordinasi pertahanan agar tidak kembali kehilangan poin.
Dukungan suporter di kandang diharapkan membantu Aston Villa mempertahankan momentum. Namun, menghadapi Brentford yang sedang percaya diri jelas bukan perkara mudah.
Brentford datang ke Birmingham dengan catatan awal musim yang lebih meyakinkan. Mereka belum terkalahkan dalam lima pertandingan liga dan sukses mengalahkan Chelsea dengan skor 3-0 pada laga terakhir sebelum jeda internasional.
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