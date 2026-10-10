Prediksi Susunan Pemain Chelsea vs Bournemouth: Caicedo Siap, Cole Palmer Bugar

JawaPos.com - Chelsea mendapat kabar baik menjelang pertandingan melawan Bournemouth pada pekan keenam Liga Inggris 2026/2027. Moises Caicedo dipastikan siap bermain, sementara kondisi Cole Palmer juga menunjukkan perkembangan positif setelah menjalani latihan selama sepekan terakhir.

Chelsea akan menjamu Bournemouth di Stamford Bridge, Sabtu (10/10), pukul 21.00 WIB. Kesiapan dua pemain tersebut menjadi modal penting bagi Xabi Alonso dalam mempersiapkan tim menghadapi pertandingan kandang ini.

Caicedo sebelumnya menjalani proses pemulihan kebugaran. Kini, gelandang berusia 24 tahun itu dinyatakan siap kembali dimainkan setelah mengikuti latihan dengan baik.

"Dia sudah siap. Kami telah menggunakan waktu bersama Moi untuk mengembalikan kebugarannya. Dia telah berlatih dengan baik dan dia siap bermain," kata Xabi Alonso yang dikutip laman resmi Chelsea, Sabtu (10/10).

Selain Caicedo, Palmer juga menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Alonso melihat gelandang serang tersebut mulai merasa lebih nyaman setelah menjalani latihan dalam sepekan terakhir.

"Dia telah berlatih selama seminggu terakhir dan merasa lebih baik. Kami tidak ingin terburu-buru karena kami punya waktu. Yang terpenting bagi Cole adalah dalam kondisi prima dan dia menikmati permainannya serta merasa baik-baik saja," ujar pelatih asal Spanyol tersebut.

Alonso juga menyinggung kondisi Palmer ketika Chelsea menghadapi Brentford. Saat itu, sang pemain dinilai masih kesulitan, tetapi perkembangan kebugarannya kini memberikan harapan positif untuk pertandingan selanjutnya.

"Dalam pertandingan melawan Brentford, kami bisa melihat dia kesulitan dan untuk bagian selanjutnya [musim ini] kami memiliki firasat baik tentang dia dan dia merasa lebih baik," pungkas Alonso.

Prediksi susunan pemain Chelsea vs Bournemouth Menurut prediksi Sports Mole, Chelsea berpotensi melakukan perubahan komposisi di lini depan.