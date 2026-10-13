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Andre Rizal Hanafi
Rabu, 14 Oktober 2026 | 03.36 WIB

Prediksi Skor Burnley vs Charlton Athletic: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Tamu Pantang Menyerah

Burnley vs Charlton Athletic di&nbsp;Championship liga Inggris. (Istimewa) - Image

Burnley vs Charlton Athletic di&nbsp;Championship liga Inggris. (Istimewa)

JawaPos.com - Burnley akan menjamu Charlton Athletic pada lanjutan kompetisi Championship di Turf Moor, Rabu (14/10) dengan kick off pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan kebangkitan setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Watford.

Sementara itu, Charlton datang dengan misi mengakhiri tren negatif yang sudah berlangsung dalam enam pertandingan terakhir.

Burnley akhirnya menemukan momentum setelah mengalahkan Watford dengan skor telak 4-0.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama mereka di Championship musim ini sekaligus mengangkat posisi tim dari dasar klasemen.

Kemenangan itu juga memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Nicky Hayen yang sebelumnya kesulitan mendapatkan hasil positif.

Di sisi lain, Charlton Athletic masih belum menemukan performa terbaiknya.

Hasil imbang 1-1 melawan Bristol City memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi enam pertandingan.

Meski demikian, tim besutan Nathan Jones tetap memiliki potensi untuk memberikan perlawanan, terutama jika mampu menjaga kedisiplinan di lini belakang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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