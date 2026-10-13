Prediksi Skor Burnley vs Charlton Athletic: Tuan Rumah Diunggulkan, Tim Tamu Pantang Menyerah

JawaPos.com - Burnley akan menjamu Charlton Athletic pada lanjutan kompetisi Championship di Turf Moor, Rabu (14/10) dengan kick off pukul 01.45 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk melanjutkan kebangkitan setelah meraih kemenangan meyakinkan atas Watford.

Sementara itu, Charlton datang dengan misi mengakhiri tren negatif yang sudah berlangsung dalam enam pertandingan terakhir.

Burnley akhirnya menemukan momentum setelah mengalahkan Watford dengan skor telak 4-0.

Hasil tersebut menjadi kemenangan pertama mereka di Championship musim ini sekaligus mengangkat posisi tim dari dasar klasemen.

Kemenangan itu juga memberikan suntikan kepercayaan diri bagi skuad asuhan Nicky Hayen yang sebelumnya kesulitan mendapatkan hasil positif.

Di sisi lain, Charlton Athletic masih belum menemukan performa terbaiknya.

Hasil imbang 1-1 melawan Bristol City memperpanjang catatan tanpa kemenangan mereka menjadi enam pertandingan.