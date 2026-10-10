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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 18.48 WIB

Vinicius Junior Kehilangan Nilai Pasar Sebesar Rp 1,4 Triliun dalam 2 Tahun

Vinicius Junior (Bein Sports)

JawaPos.com – Pembaruan terbaru Transfermarkt menunjukkan penurunan signifikan nilai pasar penyerang Real Madrid, Vinicius Jr., yang kini berada di angka EUR 130 juta atau sekitar Rp2,6 triliun.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Nilai tersebut turun EUR 10 juta atau sekitar Rp200 miliar dari valuasi sebelumnya, sekaligus merosot jauh dari puncaknya yang mencapai EUR 200 juta atau sekitar Rp4 triliun pada Oktober 2024.

Penurunan tersebut menunjukkan perubahan persepsi pasar terhadap salah satu pemain utama Real Madrid, meskipun nilai pasar tidak secara langsung menentukan harga transfer atau status seorang pemain di dalam tim.

Nilai pasar Vinicius terus mengalami penurunan dalam beberapa periode terakhir, dari EUR 200 juta atau sekitar Rp4 triliun pada 2024 menjadi EUR 170 juta atau sekitar Rp3,4 triliun pada 2025, kemudian EUR 150 juta atau sekitar Rp3 triliun, EUR 140 juta atau sekitar Rp2,8 triliun, hingga kini EUR 130 juta atau sekitar Rp2,6 triliun.

Pada awal musim ini, performa Vinicius juga belum menunjukkan dominasi seperti ketika berada di puncak performanya, dengan catatan satu gol dan tiga assist dari delapan penampilan atau 652 menit bermain.

Kondisi tersebut turut menjadi salah satu faktor yang dapat memengaruhi persepsi terhadap nilai pasarnya, terlebih Real Madrid juga belum meraih trofi dalam dua musim terakhir.

Meski mengalami penurunan valuasi, Vinicius tetap menjadi salah satu pemain penting bagi Real Madrid dan tidak dapat dianggap kehilangan statusnya hanya berdasarkan perubahan nilai pasar.

Klub tersebut baru memperpanjang kontraknya hingga 2032 dan masih menempatkannya sebagai salah satu pemain penting dalam skuad.

Editor: Novia Tri Astuti
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