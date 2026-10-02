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Hanny Suwindari
Jumat, 2 Oktober 2026 | 22.51 WIB

Vinicius Junior Ungkap Penyebab Performa Buruk Bersama Brasil

Vinicius Junior (Bein Sports) - Image

Vinicius Junior (Bein Sports)

JawaPos.com – Vinicius Junior mengungkapkan bahwa tersingkirnya Brasil dari Piala Dunia FIFA 2026 menjadi salah satu faktor yang memengaruhi performanya setelah kembali memperkuat tim nasional.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Jum'at (2/10), Penyerang Real Madrid tersebut mengaku masih berusaha mengembalikan kepercayaan dirinya setelah mengalami kekecewaan akibat kegagalan Brasil melaju lebih jauh dalam turnamen tersebut.

Menurut Vinicius, kembali bermain dengan performa terbaik setelah mengalami kekecewaan besar membutuhkan waktu.

Vinicius mendapatkan sedikit kelegaan setelah mencetak gol melalui tendangan penalti ketika Brasil mengalahkan Australia dengan skor 4-2 dalam pertandingan persahabatan.

Penalti tersebut diberikan Bruno Guimaraes kepada Vinicius karena sang gelandang mengetahui bahwa rekannya membutuhkan momentum untuk meningkatkan kepercayaan diri. Vinicius pun berhasil menjalankan tugasnya dan mengakhiri paceklik gol bersama Brasil.

Pelatih Brasil, Carlo Ancelotti, juga terus memberikan dukungan kepada Vinicius di tengah upayanya menemukan kembali performa terbaik.

Ancelotti menilai Vinicius tetap menjadi pemain penting bagi Brasil, sementara sang penyerang berharap gol tersebut dapat menjadi titik balik setelah periode sulit yang dialaminya.

Vinicius kini berusaha meninggalkan kekecewaan Piala Dunia dan kembali menunjukkan performa yang selama ini membuatnya menjadi salah satu pemain penting Real Madrid dan Brasil.

Editor: Hanny Suwindari
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