Florentino Perez Ingin Fans Bersikap Lebih Baik kepada 4 Bintang Real Madrid

JawaPos.com - Florentino Perez ingin melihat perubahan atmosfer di Santiago Bernabeu.

Presiden Real Madrid tersebut dikabarkan berharap para pendukung memberikan dukungan lebih besar kepada sejumlah pemain yang tengah berada di bawah tekanan, seiring upaya Los Blancos memperbaiki performa setelah mengawali musim dengan hasil yang kurang memuaskan.

Melansir Defensa Central, Perez menaruh perhatian terhadap perlakuan sebagian suporter kepada Vinicius Jr., Kylian Mbappe, Marc Cucurella, dan Trent Alexander-Arnold.

Perez disebut meyakini bahwa dukungan dari tribun penonton dapat membantu keempat pemain tersebut mengembalikan kepercayaan diri dan meningkatkan performa mereka di lapangan.

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Situasi ini menjadi perhatian tersendiri bagi sang presiden. Di tengah tingginya ekspektasi terhadap Real Madrid, hubungan antara pemain dan pendukung menjadi salah satu faktor yang berpotensi memengaruhi suasana di dalam tim.

Perez Ingin Fans Mendukung Vinicius dan Mbappe Perez dikabarkan sudah lama merasa tidak nyaman dengan kebiasaan sebagian pendukung Real Madrid yang melontarkan siulan kepada para pemain ketika tim tampil di bawah standar.

Menurut pandangannya, reaksi tersebut justru dapat menambah tekanan kepada pemain secara individu, alih-alih membantu mereka bangkit dan menunjukkan respons positif di lapangan.

Vinicius Jr. dan Kylian Mbappe menjadi dua pemain yang belakangan mendapat sorotan dari para pendukung. Keduanya memiliki peran penting dalam lini serang Madrid, sehingga penampilan mereka kerap menjadi pusat perhatian ketika tim gagal memenuhi ekspektasi.