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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 29 Agustus 2026 | 01.17 WIB

José Mourinho Tegaskan Endrick Masih Bertahan di Real Madrid

Endrick. (ig @endrick) - Image

Endrick. (ig @endrick)

JawaPos.com - José Mourinho akhirnya memberikan kepastian mengenai masa depan Endrick di Real Madrid.

Pelatih asal Portugal itu menegaskan bahwa penyerang Brasil berusia 20 tahun tersebut akan tetap menjadi bagian dari skuad Los Blancos musim ini. Kepastian itu datang di tengah banyaknya klub yang menunjukkan ketertarikan terhadap sang pemain.

Endrick memang menjadi salah satu pemain yang cukup menarik perhatian sepanjang bursa transfer musim panas. Setelah menjalani masa peminjaman yang sukses bersama Lyon pada paruh kedua musim lalu, ia kembali ke Madrid dengan kepercayaan diri yang lebih tinggi.

Sejumlah klub dilaporkan tertarik menggunakan jasanya, termasuk Liverpool dan Aston Villa.

Namun, melansir ESPN, Mourinho tidak memiliki rencana untuk melepasnya.

"Dia adalah pemain yang sangat saya sukai dan telah banyak dihubungi oleh klub-klub yang menginginkannya dengan status pinjaman atau transfer," kata Mourinho tentang Endrick.

Mourinho Ingin Bekerja dengan Endrick

Keputusan Mourinho cukup jelas. Alih-alih mengirim Endrick kembali menjalani masa peminjaman atau melepasnya secara permanen, sang pelatih ingin mengembangkan pemain muda tersebut secara langsung di Santiago Bernabéu.

Editor: Novia Tri Astuti
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