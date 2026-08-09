Liverpool Mulai Dekati Endrick, Siap Selamatkan Karirnya dari Real Madrid

Pemain Lyon pinjaman dari Real Madrid Endrick. (istimewa)
JawaPos.com - Raksasa Liga Inggris Liverpool dikabarkan sedang melakukan pembicaraan dengan penyerang muda Real Madrid Endrick. Dia menghabiskan paruh kedua musim lalu dengan status pinjaman di Lyon dari Real Madrid.
Penyerang tim nasional Brasil itu sebenarnya berharap dapat memulai lembaran baru di Estadio Bernabeu di bawah asuhan manajer baru Jose Mourinho.
Namun, Real Madrid telah merekrut penyerang Carlos Espi dari Levante. Meskipun Los Blancos telah melepas Gonzalo Garcia ke Fulham, Endrick harus bersaing dengan Kylian Mbappe untuk memperebutkan tempat di susunan pemain utama asuhan Mourinho.
Pakar transfer dari TEAMTalk Graeme Bailey melaporkan, penyerang berusia 20 tahun itu sedang mempertimbangkan untuk meninggalkan ibu kota Spanyol pada bursa transfer musim panas.
Sejumlah sumber media Spanyol juga mengungkapkan, perwakilan sang penyerang beserta para perantara telah memulai pembicaraan dengan beberapa klub Eropa, termasuk Liverpool.
Bailey melaporkan, The Reds termasuk di antara klub-klub yang telah membahas situasi pemain internasional Brasil tersebut untuk memboyonya dari Santiago Bernabeu. Bentuk negosiasi tawaran pembelian atau pinjaman, masih belum terungkap hingga saat ini.
"Sumber-sumber telah mengonfirmasi kepada TEAMtalk bahwa perwakilan Endrick, bersama dengan para perantara, telah mulai menjajaki kemungkinan kepindahan, di mana Liga Inggris menjadi tujuan utama sang pemain jika ia meninggalkan Spanyol,” tulis sang ahli transfer.
"Kepindahan ke Liga Premier adalah hal yang sempat dipertimbangkan secara serius oleh Endrick sebelum dia memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid, dan daya tarik tersebut tidaklah memudar," lanjut dia.
Kedatangan Endrick ke kota Merseyside mungkin akan menjadi saga transfer paling berharga bagi Liverpool. Pelatih Andoni Iraola musim ini belum bisa memainkan Hugo Ekitike karena cedera Achilles pada April lalu, dan diperkirakan masih tahun depan bisa bermain.
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