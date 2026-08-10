Endrick Pertimbangkan Tinggalkan Real Madrid demi Dapatkan Menit Bermain Reguler

JawaPos.com – Masa depan Endrick di Real Madrid kembali menjadi tanda tanya setelah penyerang asal Brasil itu mempertimbangkan opsi untuk dipinjamkan kembali.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (10/8), Diketahui bahwa pemain berusia 20 tahun tersebut khawatir peluang mendapatkan menit bermain secara konsisten semakin kecil setelah kedatangan Carlos Espí dan persaingan ketat di lini serang.

Pelatih Real Madrid José Mourinho disebut menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Endrick tanpa memaksanya meninggalkan klub maupun menjanjikan waktu bermain.

Kylian Mbappé diproyeksikan sebagai penyerang utama, sedangkan Espí hadir sebagai alternatif dengan karakter penyerang tengah yang lebih sesuai dengan profil yang diinginkan Mourinho.

Endrick memiliki alasan kuat untuk mempertimbangkan peminjaman setelah tampil cukup produktif bersama Olympique Lyon musim lalu dengan mencatat 21 penampilan, delapan gol, dan tujuh assist.

Pengalaman tersebut memberinya kesempatan bermain secara reguler dan membantu menjaga peluangnya untuk tampil pada Piala Dunia FIFA 2026, sehingga kembali menjadi pemain pelapis di Madrid dinilai berpotensi menghambat perkembangannya.

Jika meninggalkan Madrid, Endrick dilaporkan memprioritaskan klub yang dapat memberinya kesempatan bermain sebagai penyerang tengah secara rutin sekaligus berkompetisi di Eropa, dengan Roma dan Aston Villa disebut menunjukkan minat.