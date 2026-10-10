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M Shofyan Dwi Kurniawan
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 15.33 WIB

Legenda Real Madrid Toni Kroos Tertarik Memulai Karier Sebagai Pelatih

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Toni Kroos tertarik melanjutkan karier di dunia sepak bola sebagai pelatih. (Instagram/@toni.kr8s)

JawaPos.com - Toni Kroos tampaknya mulai mempersiapkan langkah berikutnya setelah gantung sepatu. Mantan gelandang Real Madrid dan timnas Jerman tersebut dikabarkan tertarik menekuni dunia kepelatihan setelah dua tahun menjauh dari kompetisi sepak bola profesional.

Melansir Diario AS, Kroos telah menghubungi Federasi Sepak Bola Spanyol (RFEF) untuk menyampaikan ketertarikannya mengikuti kursus kepelatihan yang dirancang khusus bagi mantan pemain profesional.

Langkah ini menjadi sinyal bahwa Kroos mulai membuka peluang untuk kembali terlibat dalam sepak bola kompetitif, kali ini dari pinggir lapangan.

Meski demikian, ia tampaknya tidak ingin terburu-buru. Kroos berencana menjalani proses tersebut secara bertahap sambil melanjutkan aktivitasnya di luar lapangan.

Real Madrid Ingin Membawa Kroos Kembali

Kemungkinan Kroos kembali ke Real Madrid sebenarnya sudah lama menjadi pembicaraan. Manajemen klub disebut ingin melibatkan kembali mantan pemain andalannya itu dalam struktur organisasi setelah ia mengakhiri karier profesionalnya.

Presiden Florentino Perez dikabarkan ingin Kroos hadir secara rutin di pusat latihan Valdebebas, bukan sekadar datang sesekali setelah pensiun.

Perez menilai pengalaman, karakter, dan pengaruh Kroos bisa memberikan manfaat bagi klub, terutama dalam membangun lingkungan yang positif di ruang ganti.

Jose Angel Sanchez dan Kroos bahkan sempat melakukan pembicaraan setelah keinginan Perez tersebut disampaikan. Namun, keduanya belum menemukan waktu, struktur, maupun posisi yang tepat untuk mewujudkan rencana tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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