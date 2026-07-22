Toni Kroos Soroti Kemenangan Spanyol atas Argentina dalam Unggahan 'Sepak Bola Menang' di Media Sosial

JawaPos.com – Toni Kroos menyampaikan ucapan selamat kepada Spanyol setelah menjuarai Piala Dunia dengan mengalahkan Argentina 1-0 pada laga final di Stadion New York New Jersey,

Dilansir dari laman Bein Sports pada Rabu (22/7), Mantan gelandang tim nasional Jerman itu berkelakar melalui media sosial X dengan menulis, “Sepak bola menang.” Unggahan singkat tersebut menjadi sorotan setelah Spanyol tampil dominan sepanjang pertandingan.

Spanyol memastikan gelar juara dunia kedua dalam sejarah mereka berkat gol Ferran Torres pada menit ke-106 babak perpanjangan waktu. La Roja juga diuntungkan oleh kartu merah yang diterima gelandang Argentina, Enzo Fernandez, sehingga lawannya harus bermain dengan 10 pemain.

Keunggulan jumlah pemain dimanfaatkan Spanyol untuk mempertahankan dominasi hingga peluit panjang dibunyikan.

Sepanjang waktu normal, Spanyol menguasai jalannya pertandingan dan membuat Argentina kesulitan menciptakan peluang. Argentina bahkan tercatat tidak melepaskan satu pun tembakan selama 90 menit, sebelum akhirnya Lionel Messi mencatatkan percobaan pertama pada menit ke-117.

Meski sempat mengancam melalui Giuliano Simeone di penghujung laga, Argentina gagal menyamakan kedudukan.

Pertandingan juga diwarnai ketegangan setelah peluit akhir dibunyikan ketika Leandro Paredes terlibat perselisihan dengan Eric Garcia dan Gavi. Pelatih Lionel Scaloni turun tangan untuk meredam situasi dan menarik Paredes menjauh dari keributan.