Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 17 Mei 2026 | 18.18 WIB

Viral Isu Konflik Mbappe di Real Madrid, Toni Kroos Langsung Beri Klarifikasi

Toni Kroos dan Kylian Mbappe. (Istimewa) - Image

Toni Kroos dan Kylian Mbappe. (Istimewa)

JawaPos.com - Rumor panas kembali menghampiri Real Madrid. Kali ini, nama Kylian Mbappé dan Toni Kroos ikut terseret dalam isu yang ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebuah unggahan viral mengklaim Kroos melontarkan kritik keras kepada Mbappe terkait dugaan keluhan sang pemain terhadap keputusan Álvaro Arbeloa.

Dalam narasi yang beredar, Kroos disebut kecewa karena Mbappe dianggap membawa persoalan internal tim ke publik.

Unggahan itu bahkan menyertakan kutipan panjang yang seolah berasal dari Kroos. Isinya membahas soal pentingnya menghormati pelatih, menjaga ruang ganti tetap solid, hingga menegaskan bahwa lambang klub harus selalu menjadi prioritas utama.

Rumor tersebut dengan cepat menyebar luas di kalangan fans Real Madrid. Banyak pendukung Los Blancos mulai membahas kemungkinan adanya ketegangan internal di dalam skuad, apalagi nama Mbappe memang terus menjadi sorotan sejak bergabung dengan klub asal ibu kota Spanyol tersebut.

Namun, Kroos tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan respons. Mantan gelandang timnas Jerman itu langsung membantah kabar tersebut melalui media sosial pribadinya.

Menariknya, Kroos hanya menulis satu kata singkat untuk menjawab rumor yang sudah telanjur viral itu, yakni “Lie” atau “Bohong”.

Respons singkat tersebut langsung menarik perhatian publik. Banyak fans menilai klarifikasi Kroos sudah cukup untuk menghentikan spekulasi yang mulai berkembang liar di media sosial.

Sebagai salah satu legenda modern Real Madrid, ucapan Kroos memang punya pengaruh besar di mata pendukung klub. Selama memperkuat Madrid, ia dikenal sebagai sosok yang tenang dan jarang terlibat polemik publik.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Prediksi Sevilla vs Real Madrid: Tuan Rumah Kejar Tiket Eropa, Los Blancos Datang dengan Tekanan Besar - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Sevilla vs Real Madrid: Tuan Rumah Kejar Tiket Eropa, Los Blancos Datang dengan Tekanan Besar

Minggu, 17 Mei 2026 | 03.22 WIB

Jose Mourinho Buka Suara Soal Konflik Mbappe dan Arbeloa di Real Madrid - Image
Sepak Bola Dunia

Jose Mourinho Buka Suara Soal Konflik Mbappe dan Arbeloa di Real Madrid

Minggu, 17 Mei 2026 | 00.21 WIB

Pelatih Real Oviedo Terkejut Lihat Fans Bernabeu Cemooh Kylian Mbappe - Image
Sepak Bola Dunia

Pelatih Real Oviedo Terkejut Lihat Fans Bernabeu Cemooh Kylian Mbappe

Minggu, 17 Mei 2026 | 00.19 WIB

Terpopuler

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub - Image
1

Fans Persija Datangi Sesi Latihan di Sawangan, Jakmania Bentangkan Spanduk Kritik untuk Manajemen Klub

2

Kemendiktisaintek Ubah Nama Prodi Teknik jadi Rekayasa, ini Daftarnya

3

Sekjen Laskar Merah Putih Minta Presiden Perhatikan Para Jaksa: Mereka Belum Dapat Apresiasi yang Proporsional

4

11 Oleh-Oleh Khas Semarang yang Paling Diburu Wisatawan karena Rasanya Lezat dan Cocok Dijadikan Buah Tangan

5

Jadwal Moto3 Catalunya 2026: Veda Ega Pratama Siap Jaga Konsistensi di Barcelona

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Buah Tangan Khas Malang Paling Populer dengan Cita Rasa Lezat dan Harga Ramah di Kantong

9

12 Rekomendasi Oleh-Oleh Tradisional dan Kekinian Khas Bandung, Wajib Masuk Daftar Belanja Wisatawan Saat Berkunjung ke Kota Kembang

10

10 Rekomendasi Oleh-oleh Khas Solo yang Selalu Ramai Dibeli Saat Musim Liburan, Mulai dari Tradisional hingga Makanan Kekinian!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore