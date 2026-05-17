Viral Isu Konflik Mbappe di Real Madrid, Toni Kroos Langsung Beri Klarifikasi

JawaPos.com - Rumor panas kembali menghampiri Real Madrid. Kali ini, nama Kylian Mbappé dan Toni Kroos ikut terseret dalam isu yang ramai beredar di media sosial dalam beberapa hari terakhir.

Sebuah unggahan viral mengklaim Kroos melontarkan kritik keras kepada Mbappe terkait dugaan keluhan sang pemain terhadap keputusan Álvaro Arbeloa.

Dalam narasi yang beredar, Kroos disebut kecewa karena Mbappe dianggap membawa persoalan internal tim ke publik.

Unggahan itu bahkan menyertakan kutipan panjang yang seolah berasal dari Kroos. Isinya membahas soal pentingnya menghormati pelatih, menjaga ruang ganti tetap solid, hingga menegaskan bahwa lambang klub harus selalu menjadi prioritas utama.

Rumor tersebut dengan cepat menyebar luas di kalangan fans Real Madrid. Banyak pendukung Los Blancos mulai membahas kemungkinan adanya ketegangan internal di dalam skuad, apalagi nama Mbappe memang terus menjadi sorotan sejak bergabung dengan klub asal ibu kota Spanyol tersebut.

Namun, Kroos tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan respons. Mantan gelandang timnas Jerman itu langsung membantah kabar tersebut melalui media sosial pribadinya.

Menariknya, Kroos hanya menulis satu kata singkat untuk menjawab rumor yang sudah telanjur viral itu, yakni “Lie” atau “Bohong”.

Respons singkat tersebut langsung menarik perhatian publik. Banyak fans menilai klarifikasi Kroos sudah cukup untuk menghentikan spekulasi yang mulai berkembang liar di media sosial.