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Sabtu, 10 Oktober 2026 | 14.21 WIB

Mengapa Cristiano Ronaldo bakal Dihukum Enam Bulan dari Timnas Portugal

Cristiano Ronaldo menegaskan belum pensiun dari timnas Portugal setelah meminta maaf atas keputusan meninggalkan pemusatan latihan. (Instagram @cristiano)&nbsp; - Image

Cristiano Ronaldo menegaskan belum pensiun dari timnas Portugal setelah meminta maaf atas keputusan meninggalkan pemusatan latihan. (Instagram @cristiano)&nbsp;

JawaPos.com - Cristiano Ronaldo terancam hukuman larangan membela timnas Portugal selama enam bulan setelah Federasi Sepak Bola Portugal (FPF) menjatuhkan sanksi sementara akibat kepergiannya dari pemusatan latihan tim nasional tanpa izin.

Menurut laporan Mirror Football pada Sabtu (10/10), sanksi sementara terhadap Ronaldo diberlakukan secara otomatis berdasarkan aturan internal FPF mengenai pemain yang meninggalkan pemusatan latihan tanpa izin.

Ronaldo disebut siap menerima konsekuensi atas tindakannya. Kapten Portugal itu juga telah menyampaikan permintaan maaf kepada suporter dan rekan setimnya atas keputusannya meninggalkan pemusatan latihan secara mendadak.

Selanjutnya, komite disiplin akan memeriksa fakta-fakta terkait insiden tersebut sebelum menetapkan durasi hukuman.

Berdasarkan regulasi federasi, Ronaldo berpotensi dijatuhi larangan bermain untuk timnas Portugal selama satu hingga enam bulan. Statusnya sebagai kapten tim juga disebut menjadi faktor yang dapat memperberat hukuman.

Penyerang berusia 41 tahun itu meninggalkan pemusatan latihan Portugal setelah terlibat perselisihan dengan pelatih Jorge Jesus.

Keputusan tersebut menjadi sorotan karena Ronaldo merupakan figur penting dalam perjalanan Portugal. Ia juga sempat tidak dimainkan sebagai pemain pengganti dalam pertandingan Portugal melawan Norwegia, yang memicu perhatian terhadap situasinya di tim nasional.

Meski demikian, masa depan Ronaldo bersama Portugal belum sepenuhnya tertutup. Jorge Jesus sebelumnya menyatakan pintu tim nasional tetap terbuka bagi Ronaldo selama sang pemain masih aktif bermain dan memiliki keinginan untuk kembali membela negaranya.

Kini, keputusan akhir berada di tangan komite disiplin FPF. Ronaldo menyatakan akan menerima putusan tersebut tanpa keberatan, termasuk apabila dirinya harus menjalani hukuman larangan membela Portugal selama beberapa bulan.

Editor: Edi Yulianto
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