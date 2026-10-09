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Risma Azzah Fatin
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 04.40 WIB

Cristiano Ronaldo Kirim Pesan Penghormatan kepada Lionel Messi Usai Pensiun dari Argentina

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports) - Image

Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo (Bein Sports)

JawaPos.com – Cristiano Ronaldo menyampaikan pesan penuh penghormatan kepada Lionel Messi setelah kapten Argentina tersebut mengakhiri perjalanan internasionalnya bersama tim nasional.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Kamis (8/10), Ronaldo menanggapi pesan perpisahan Messi melalui media sosial dengan menyampaikan kekagumannya terhadap pencapaian sang pemain selama bertahun-tahun membela Argentina.

Pesan tersebut menjadi perhatian karena keduanya dikenal sebagai rival terbesar dalam sepak bola modern dan telah bersaing di level tertinggi selama lebih dari satu dekade.

Ronaldo dan Messi menjadi pusat salah satu persaingan individu paling ikonik dalam sejarah sepak bola ketika keduanya berhadapan di kompetisi klub dan perebutan berbagai penghargaan.

Persaingan tersebut terutama terlihat ketika Messi membela Barcelona dan Ronaldo memperkuat Real Madrid di LaLiga, tetapi hubungan keduanya tetap menunjukkan rasa saling menghormati di luar lapangan.

Ronaldo juga sebelumnya pernah memberikan dukungan kepada Messi setelah ayah pemain Argentina tersebut meninggal dunia beberapa bulan lalu.

Messi mengakhiri karier internasionalnya setelah mencatat 208 penampilan bersama Argentina dan menjalani pertandingan terakhir melawan Benin di Stadion Monumental, Buenos Aires.

Kedua pemain tersebut hanya dua kali bertemu di level tim nasional, ketika Argentina menang 2-1 atas Portugal pada 2011 dan Portugal meraih kemenangan 1-0 dalam pertandingan persahabatan pada 2014.

Editor: Novia Tri Astuti
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