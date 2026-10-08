Cristiano Ronaldo hingga Ronaldinho Sampaikan Penghormatan ke Lionel Messi

JawaPos.com - Lionel Messi mendapat banyak ucapan perpisahan setelah menjalani pertandingan terakhirnya bersama tim nasional Argentina. Cristiano Ronaldo, Ronaldinho, Neymar, hingga Luis Suarez juga ikut menyampaikan pesan untuk sang megabintang.

Messi mencetak gol ke-126 untuk Argentina dalam penampilan ke-208 sekaligus laga terakhirnya bersama La Albiceleste. Messi membantu Argentina menang 3-0 atas Benin di Buenos Aires pada Rabu (7/10).

Usai pertandingan itu, Cristiano Ronaldo memberikan penghormatan kepada rival lamanya lewat komentar di unggahan Instagram Lionel Messi. Kapten Portugal itu menyampaikan rasa hormat atas perjalanan panjang Messi bersama Argentina.

“Leo, [kamu telah] bertahun-tahun membela negaramu dan sebuah sejarah akan [terukir] abadi. Segala rasa hormat saya untuk apa yang telah kamu capai bersama Argentina,” tulis Ronaldo.

Ronaldo dan Messi telah menjadi dua figur dominan dalam sepak bola dunia selama lebih dari satu dekade. Keduanya bersaing dalam berbagai penghargaan individu dan berulang kali dibandingkan sebagai dua pemain terbaik di generasi mereka.

Eks pemain Timnas Brasil Ronaldinho juga memberikan penghormatan kepada Messi. Keduanya pernah menjadi rekan setim di Barcelona pada 2003 hingga 2008. “Sungguh sebuah kehormatan dan kebahagiaan menjadi bagian dari ceritamu sejak hari pertama, saudaraku. Kamu membuat kami tersenyum dan begitu menikmati sepak bola,” tulis Ronaldinho di X.

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Ronaldinho juga membahas pencapaian Messi bersama Argentina, termasuk keberhasilan memenangkan Piala Dunia 2022 di Qatar. “Namamu terukir dalam sejarah negaramu dan seluruh dunia. Hanya kita yang tahu kebahagiaan yang kita rasakan ketika mewujudkan impian masa kecil, membela negara dan menjadi juara dunia,” lanjutnya.

Neymar, yang pernah menjadi rekan Messi di Barcelona dan Paris Saint-Germain (PSG), turut menyampaikan pesan emosional. “Orang-orang yang mencintai sepak bola telah menikmati menyaksikanmu selama bertahun-tahun. Hari ini menjadi pertandingan terakhirmu dengan seragam tim nasional, negaramu, dan saya berharap kamu menikmati setiap detiknya serta semua penghormatan hari ini membawa kebahagiaan untukmu,” tulis Neymar di Instagram pribadinya.

“Bukan hanya Argentina yang berterima kasih kepadamu, dunia juga berterima kasih atas semua yang telah kamu lakukan untuk sepak bola. Terima kasih telah membuat saya semakin mencintai sepak bola. Merupakan sebuah kehormatan bermain melawanmu dan lebih besar lagi kehormatan bisa menciptakan sejarah bersamamu,” lanjut Neymar.

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Neymar sendiri telah mengakhiri kariernya bersama tim nasional Brasil setelah Piala Dunia 2026. Neymar tercatat sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil.