Nostalgia! Sir Alex Ferguson Sebut Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney Pemain Terbaik Eropa

JawaPos.com - Sir Alex Ferguson menyebut Cristiano Ronaldo dan Wayne Rooney sebagai dua pemain terbaik di Eropa selama periode kejayaan Manchester United di bawah kepemimpinannya.

Keduanya menjadi bagian penting dari keberhasilan Iblis Merah meraih berbagai gelar, termasuk tiga trofi Liga Inggris secara beruntun dan Liga Champions pada 2008.

“Pada periode itu, kedua pemain tersebut, menurut saya adalah yang terbaik di Eropa. Saya benar-benar meyakini hal itu. Itu merupakan periode yang luar biasa bagi kami. Kami kemudian berhasil menjuarai Piala Eropa pada 2008 di Moskow,” kata Sir Alex Ferguson dalam wawancara bersama Sky Sports.

Manchester United sebelumnya melewati tiga musim tanpa gelar Liga Inggris sebelum akhirnya bangkit dan mendominasi kompetisi tersebut. Di bawah arahan Sir Alex Ferguson, Manchester United menjuarai Liga Inggris tiga kali berturut-turut pada musim 2006/2007, 2007/2008, dan 2008/2009.

Dalam tiga musim, Ronaldo dan Rooney mencetak total 104 gol di Liga Inggris. Salah satu momen yang paling diingat Sir Alex Ferguson ialah kerja sama Ronaldo dan Rooney saat menghadapi Bolton Wanderers pada Maret 2007.

Dalam pertandingan tersebut, keduanya menghasilkan gol lewat serangan balik cepat yang memperlihatkan kecepatan, ketepatan umpan, dan pemahaman permainan di antara mereka. Serangan itu dimulai dari area pertahanan Manchester United.

Bola lalu bergerak melalui Ronaldo dan Rooney yang saling bertukar umpan ketika membawa bola menuju gawang lawan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, keduanya berhasil menyelesaikan serangan itu dengan gol ke gawang Bolton yang dijaga Jussi Jaaskelainen.

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Sir Alex Ferguson juga mengenang bagaimana perbedaan karakteristik fisik kedua pemain tidak menghalangi mereka membangun kombinasi yang efektif di lapangan. “Seorang pria bertubuh pendek dari Liverpool dan seorang anak muda bertubuh enam kaki dua inci dari Portugal bisa bekerja sama seperti yang mereka lakukan dalam pertandingan itu. Itu luar biasa,” kata Sir Alex.