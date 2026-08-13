Ngeri! Luis Enrique Samai Rekor Alex Ferguson dan Trapattoni Usai PSG Juara Piala Super Eropa 2026

Luis Enrique membawa PSG juara Piala Super Eropa 2026 setelah mengalahkan Aston Villa 2-1 di Red Bull Arena, Salzburg. (PSG)
JawaPos.com — Paris Saint-Germain (PSG) menjuarai Piala Super Eropa 2026 setelah mengalahkan Aston Villa 2-1 di Red Bull Arena, Salzburg, Austria, Kamis (13/8/2026) dini hari WIB.
Gelar ini mengantarkan Luis Enrique menyamai rekor enam trofi Eropa milik Alex Ferguson dan Giovanni Trapattoni sebagai pelatih tersukses ketiga dalam sejarah kompetisi Eropa. Kemenangan PSG atas Aston Villa semakin mempertegas dominasi klub asal Prancis tersebut di pentas Eropa.
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Dua gol Les Parisiens dicetak Khvicha Kvaratskhelia dan Desire Doue, sedangkan Aston Villa hanya mampu membalas melalui Brian Madjo. Hasil tersebut terasa semakin spesial bagi Enrique karena koleksi trofinya kini mencapai enam gelar bergengsi di berbagai kompetisi Eropa.
Catatan itu membuat pelatih asal Spanyol tersebut berdiri sejajar dengan Ferguson dan Trapattoni dalam daftar pelatih dengan gelar kompetisi Eropa terbanyak.
Enrique mengumpulkan enam trofi Eropa melalui perjalanan sukses bersama Barcelona dan PSG. Dua gelar pertama diraih bersama Barcelona, sedangkan empat trofi berikutnya dipersembahkan untuk PSG dalam periode yang sangat impresif.
Bersama Barcelona, Enrique berhasil meraih Liga Champions dan Piala Super Eropa pada 2015. Dua gelar tersebut menjadi fondasi penting dalam catatan kariernya sebelum kemudian melanjutkan kesuksesan di PSG.
Empat trofi lainnya datang saat Enrique menangani PSG dan menjadi bagian dari era dominasi klub tersebut di Eropa. Ia sukses membawa PSG dua kali menjuarai Liga Champions serta dua kali memenangkan Piala Super Eropa secara beruntun pada edisi 2025 dan 2026.
Rangkaian tersebut membuat koleksi Enrique mencapai enam gelar kompetisi Eropa. Jumlah itu sekaligus menempatkannya di atas Zinedine Zidane yang sebelumnya mengoleksi enam gelar Eropa saat menangani Real Madrid, setelah Enrique unggul dalam pencapaian berdasarkan catatan yang dirangkum Misterchip.
Kemenangan 2-1 atas Aston Villa menjadi bukti lain betapa cepatnya PSG berkembang di bawah Enrique. Status sebagai juara Liga Champions kemudian dilengkapi dengan keberhasilan menaklukkan Aston Villa di Piala Super Eropa 2026.
PSG tidak sekadar memenangkan pertandingan tersebut, tetapi juga kembali mengukuhkan posisi sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola Eropa. Gol Kvaratskhelia dan Doue memastikan dua gol PSG cukup untuk mengatasi perlawanan Aston Villa yang mencetak satu gol melalui Madjo.
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