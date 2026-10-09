Erling Haaland Serukan Dukungan Suporter di Tengah Polemik Manchester City

JawaPos.com - Penyerang Manchester City Erling Haaland minta suporter tetap kompak di tengah polemik pelanggaran aturan finansial Premier League yang menjerat klub.

Pernyataan itu menjadi komentar pertama Erling Haaland di depan umum setelah komisi independen menyatakan Manchester City bersalah atas 114 dakwaan terkait pelanggaran regulasi keuangan Premier League.

Manchester City telah mengajukan banding atas putusan tersebut.

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Klub berjuluk The Citizens itu menilai keputusan komisi independen mengandung kesalahan material dalam aspek hukum, prinsip, dan fakta.

Dalam pernyataan menjelang pertandingan Manchester City melawan Liverpool di Anfield pada Minggu (11/10), Haaland berharap para pendukung tetap memberikan dukungan kepada tim.

“Kami harus tetap bersatu. Kami harus saling mendukung dan tetap positif. Apa pun yang terjadi dalam hidup, kami harus selalu tersenyum,” kata Haaland dikutip dari Reuters.

Penyerang asal Norwegia itu menegaskan bahwa Manchester City perlu mengalihkan perhatian pada pertandingan dan berusaha meraih hasil terbaik.

“Kami harus tetap positif, menatap ke depan, berusaha memenangkan pertandingan sepak bola, menikmati situasi, dan memenangkan pertandingan,” ujar Haaland.