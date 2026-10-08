Jelang Liverpool vs Manchester City, Isak dan Gakpo Diragukan Tampil

Cody Gakpo dan Mac Allister Kembali Jadi Penentu Kemenangan Liverpool / ig @liverpoolfc
JawaPos.com - Dua penyerang Liverpool, Alexander Isak dan Cody Gakpo, diragukan tampil saat melawan tim tamu Manchester City pada lanjutan Liga Inggris 2026/2027 di Stadion Anfield, Minggu (11/10).
"Saat ini mereka masih cedera," ujar pelatih Liverpool Andoni Iraola, dikutip dari laman Liverpool, Kamis.
Iraola menegaskan, Liverpool terus mengupayakan kesembuhan Isak dan Gakpo agar secepatnya dapat membantu tim.
Cody Gakpo mengalami cedera pergelangan kaki saat memperkuat tim nasional Belanda menghadapi Serbia pada lanjutan UEFA Nations League 2026/2027 pada 27 September.
Pada pertandingan yang tuntas dengan skor 1-2 untuk kemenangan Belanda itu, Gakpo hanya bermain 17 menit sebelum ditarik keluar dan pada akhirnya harus meninggalkan tim nasional untuk kembali ke Liverpool.
Isak juga pulang lebih awal ke Liverpool lantaran menderita cedera paha seusai membantu Swedia menaklukkan Rumania 2-1 di UEFA Nations League 2026/2027, Sabtu (26/9) dini hari WIB, di mana dia mencetak satu gol.
Laga kontra Manchester City menjadi tantangan berat bagi Liverpool. City saat ini berstatus sebagai pemuncak klasemen sementara Liga Inggris 2026/2027 dengan koleksi 15 poin, mencatatkan lima kemenangan dari lima laga yang dilewati.
Sementara Liverpool datang sebagai tim peringkat enam dengan mengantongi sembilan poin, hasil dari dua kali menang dan tiga kali imbang.
"Kami harus tampil sangat, sangat bagus untuk mengalahkan City karena lini serang mereka sangat tajam terutama akhir-akhir ini di mana mereka mencetak banyak gol. Kami mengetahui beberapa nama yang sangat berbahaya," tutur Iraola.
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