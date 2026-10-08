Andoni Iraola Ragu Alexander Isak dan Cody Gakpo Dapat Tampil Lawan Manchester City

JawaPos.com - Pelatih Liverpool Andoni Iraola meragukan peluang Alexander Isak dan Cody Gakpo untuk tampil dalam laga melawan Manchester City pada Minggu (11/10).

Kedua penyerang itu masih menjalani pemulihan setelah mengalami cedera saat menjalani tugas internasional bersama tim nasional masing-masing.

Alexander Isak mengalami masalah pada paha saat memperkuat Swedia, sedangkan Cody Gakpo mengalami cedera pergelangan kaki ketika membela Belanda. Kondisi itu membuat Liverpool berpotensi kehilangan dua penyerang senior itu.

The Reds sebelumnya juga telah kehilangan Hugo Ekitike yang mengalami cedera Achilles dan harus menepi dalam waktu panjang. “Menurut saya, Alex Isak dan Cody Gakpo sama-sama harus meninggalkan tim nasional karena cedera,” kata Iraola kepada beIN SPORTS.

“Sekarang masalahnya adalah apakah mereka bisa pulih tepat waktu untuk membantu kami di pertandingan berikutnya atau tidak. Namun, saat ini mereka berdua masih cedera,” lanjut Iraola.

Pertandingan melawan Manchester City menjadi laga terbesar bagi Iraola sejak menangani Liverpool. Meski belum terkalahkan dalam tujuh pertandingan di semua kompetisi dengan catatan empat kemenangan dan tiga hasil imbang, Liverpool dinilai masih belum menemukan performa terbaiknya.

“Kami memang belum terkalahkan, tetapi mereka [Manchester City] memenangkan semuanya, jadi itu membuat perbedaan besar di antara kedua tim. Saya pikir kami harus tampil sangat, sangat baik jika ingin mengalahkan City karena mereka sangat berbahaya dalam menyerang dan akhir-akhir ini mencetak banyak gol,” kata Iraola.

Iraola mengaku sejumlah pemain Manchester City memiliki kemampuan untuk memberikan ancaman besar. Namun, pelatih berusia 44 tahun itu menilai Liverpool mulai menunjukkan perkembangan dalam aspek pertahanan dan berharap timnya mampu meredam serangan lawan.

“Kami tahu nama-nama pemain yang sangat berbahaya. Namun, saya pikir kami juga telah menunjukkan perkembangan pertahanan yang baik akhir-akhir ini. Saya berharap kami bisa bertahan menghadapi ancaman mereka dan juga menyakiti mereka dari sisi lain,” tutur Iraola.

Jeda internasional juga dinilai tidak banyak membantu Iraola dalam membangun konsistensi permainan Liverpool. Sang pelatih tengah berusaha menerapkan pendekatan baru kepada skuad yang tampil di bawah ekspektasi pada musim sebelumnya.